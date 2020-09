“Estamos llevando a cabo los pasos previos” - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

Un certamen con formato variable El pasado lunes 31 de agosto, la Asociación de Clubes tuvo su Asamblea Ordinaria, en la que se confirmó que OTC jugaría la Liga Sudamericana y también que la Liga Nacional volverá en noviembre.



El regreso del básquet de primera se dará en burbujas (Norte y Sur) y se disputará hasta el 20 de diciembre de este año.



Ya en 2021 y dependiendo de cómo avance la pandemia de coronavirus, el formato podría cambiar. Es decir, si las condiciones sanitarias lo permiten, los equipos serán locales en sus respectivos estadios, pero eso se analizará en su debido momento.



La Liga Argentina, por otro lado, se jugará desde enero y hasta junio del año que viene, y aún resta definir el formato.

Mientras en la cancha de Estudiantes de Concordia parte de la comisión directiva anunciaba oficialmente la baja del club de la Liga Nacional, en Oberá confirmaron lo que está cerca de concretarse. Que OTC comprará la plaza de los entrerrianos y desembarcará en la elite del básquet argentino, por lo que Misiones tendrá, luego de 25 años, un representante en la máxima categoría.Durante el fin de semana no hubo comunicación entre dirigentes del Verde y del Celeste, según explicaron los entrerrianos. Es que luego de la confirmación del viernes, en la que Estudiantes anunció su baja de la Liga Nacional y del comunicado del sábado, en el que explicaban que eran motivos económicos, los encargados de manejar el básquet en Concordia prefirieron dar una conferencia de prensa.Ayer, Cristian Cañete, presidente de Estudiantes, y Enrique Agosti, encargado del área de básquet, enumeraron y confirmaron todos los motivos que El Territorio adelantó en su edición de ayer. La falta de apoyo económico por parte del sector privado, que se vio muy afectado por la pandemia de coronavirus, fue el gran problema de los entrerrianos.“No podemos jugar con el tiempo y había que tomar una decisión. Fue muy pensada”, reconoció Cañete, quien agradeció a los hinchas y socios y les pidió que mantengan su apoyo con el proyecto.Luego tomó la palabra Agosti y explicó que “esto había que manejarlo con la razón, no con la pasión, y a veces es mejor dar un paso al costado al momento justo”.Inmediatamente después llegó la pregunta que les interesa a los misioneros. Si es OTC el que finalmente se quedará con la plaza del Verde y Agosti aseguró que “Estudiantes está teniendo negociaciones. No están cerradas”.“Tenemos que respetar los períodos que pide la Asociación de Clubes (AdC). Hay gestiones muy avanzadas y creo que vamos a llegar a un buen término”, ahondó en referencia al conjunto misionero, que espera concretar la compra dentro de poco.De todas maneras, Agosti aclaró que no es Estudiantes el que dará la noticia. “Creemos que por respeto a cualquiera, no seríamos nosotros los que comunicaríamos si un equipo va a jugar o no en la Liga Nacional”, expresó.Estudiantes cerró, con la conferencia de ayer, un paso de siete temporadas consecutivas por la Liga Nacional, tras el ascenso en 2013, y aún no se sabe si el equipo jugará la Liga Argentina o en una categoría inferior.En Oberá estaban muy atentos a la conferencia de prensa en Concordia. Sergio Feversani, presidente del Celeste, estuvo de acuerdo con todo lo mencionado por Agosti.“Las negociaciones están avanzadas. Estamos hablando con Estudiantes, con la AdC, estamos llevando a cabo todos los pasos previos. Seguimos negociando”, dijo el abogado que preside el club de la Capital del Monte.La baja de Estudiantes de la Liga Nacional le abrió las puertas al Celeste, pero Feversani pidió respetar los tiempos que tiene la Asociación de Clubes, que será la que definirá si se realiza la transacción entre misioneros y entrerrianos.La situación es muy parecida al proceso que desembocó en la clasificación de OTC a la Liga Sudamericana y, por eso, todo hace presagiar que la negociación terminará con final feliz para el Celeste de Oberá.En su momento, la AdC se tomó todo el tiempo necesario para confirmar la clasificación de los misioneros al certamen internacional, pero ahora hay una clave que adelantaría la definición y es que el regreso del básquet de primera está pensado para noviembre, a diferencia de la Liga Sudamericana, que se jugará el año que viene.Feversani pidió cautela, Estudiantes hizo su parte y ahora hay que aguardar a la decisión de la AdC para el retorno de Misiones a la Liga Nacional.