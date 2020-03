“ESTAMOS EN PERFECTO ESTADO”

Domingo 22 de marzo de 2020

Paulo Dybala confirmó en sus redes sociales que el test por coronavirus le dio positivo al igual que a su novia, Oriana Sabatini. El jugador de Juventus también les llevó a tranquilidad a sus seguidores, a quienes les agradeció por el apoyo constante.

El futbolista publicó una foto suya, junto a su pareja, y escribió: “Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos”.

Lo mismo hizo Sabatini, también afectada. La sobrina de la ex tenista Gabriela Sabatini también envió un mensaje de conciencia para todos a través de Instagram: “Estamos bien. Yo tenía síntomas: tos, me dolía el cuerpo, la cabeza. Cansancio constante. Seguía entrenando sin saber. Mi respiración había cambiado y no para bien. Bajaron los síntomas, no estoy tan mal como antes. Estoy mejor en planos generales. Estamos informados 24 por 7. En Argentina están mis amigas, mi familia. Constantemente veo gente de vacaciones. No se dan cuenta de la situación y lo grave que sería en Argentina. Sería un quilombo enorme los hospitales. Sería un caos. Hagan la cuarentena. Tenemos que esperar hasta el 31 de marzo por los nuevos resultados. Seamos responsables entre todos”.

Las sospechas sobre un posible caso de coronavirus de Dybala comenzaron hace aproximadamente una semana, luego que se le detectara la enfermedad a su compañero de equipo Daniele Rugani. El segundo afectado en la Vecchia Signora fue Blaise Matuidi, mientras que la Joya es ahora el tercero.



La lista de deportistas

La noticia es que con la Joya ya son cinco los deportistas argentinos que se encuentran afectados por la enfermedad.

El primero de todos ellos fue el ciclista Maximiliano Richeze, quien el 13 de marzo confirmó estar infectado. Quien fuera campeón de ruta en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 estaba en Emiratos Árabes junto con el equipo que integra y en el que el colombiano Fernando Gaviria fue el primero en infectarse.

Tan sólo un día después, el futbolista de Fiorentina Germán Pezzella publicó un mensaje en su cuenta persona de Instagram en la que confirmó también haber dado positivo en un control, aunque aseguró que a esa altura ya no tenía síntomas y se sentía mejor.

Inmediatamente después le siguió el defensor de Valencia Ezequiel Garay, quien también aseguró sentirse bien pero que confirmó estar afectado por el Covid-19. El equipo español fue uno de los más afectados de La Liga con un 35% del plantel (jugadores y cuerpo técnico) infectados.

El caso del basquetbolista Facundo Corvalán se conoció el 18 de marzo y éste dio positivo en un control luego de presentar síntomas posteriores a un viaje desde España. Si bien inicialmente se había aislado junto a su madre dado que ambos llegaron juntos desde Europa, ella dio negativo.

“Fue incontable la cantidad de gente que tosió sin parar durante todo el viaje”, aseguró el joven de 21 años en una carta que publicó luego de dar a conocer la noticia. Ayer, la confirmación de que Dybala también dio positivo lleva la cifra total a cinco.