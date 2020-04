“Estamos con un alto grado de incertidumbre”

Jueves 9 de abril de 2020

El 12 de marzo, con el festejo ante Unión de local por 88 a 72, fue la última vez que OTC salió a la cancha tras la suspensión de la Liga Argentina de básquetbol debido a la pandemia de coronavirus.

Hoy la realidad encuentra al equipo trabajando de manera personalizada en los hogares y planificando, aunque con fecha incierta, un regreso que los siga teniendo como protagonistas como hasta ahora en la Conferencia Norte.

“Estamos como toda la gente, no estamos ajenos desde el básquet y lo que hacemos es planificar en base a la información oficial, que ha ido cambiando semana tras semana y se alargó el aislamiento obligatorio; por ello es que hemos ido gestionando la planificación en base a las nuevas fechas que se van dando como posible reinicio”, señaló el entrenador del elenco obereño, Leandro Hiriart.

En cuanto a un posible regreso de la competencia que estaba marcado para el 1 de mayo, algo poco probable, el santafesino que se encuentra con su familia en la Capital del Monte destacó que “va a ser imposible porque puede ser que se vuelva a postergar hasta junio”.

Hablar de fechas en este contexto es casi una utopía, pero el elenco de OTC trabaja para que cuando se dé el momento de volver a embocar al aro, los jugadores estén lo mejor posible.

“Estamos en comunicación constante con los integrantes del equipo, tanto con el cuerpo técnico que tenemos semanalmente videoconferencias y comunicación a diario en nuestro grupo de trabajo, y con los jugadores que están haciendo sus rutinas cada uno como puede y dentro del espacio que tienen en sus casas, pero bueno claramente no es lo mismo que entrenar con el grupo en la cancha y con los dos aros sobre todo, es más de mantenimiento y tratar de que no se gane peso y a la vuelta, si Dios quiere que haya, va a ser una pequeña mini temporada para volver a acondicionar físicamente al plantel”, agregó el entrenador.

Es que justamente ya va a cumplirse casi un mes de aislamiento y hay que amañarse para estar en condiciones.

“Está pasando mucho tiempo ya desde el último juego y a medida que más tiempo pase, más cantidad de entrenamiento previo al reinicio se hará. De todos modos, no tenemos en claro si en ese reinicio se va a cambiar las condiciones de la competencia, del calendario y cuándo va a ser por lo cual todo es una gran incertidumbre”, explicó Hiriart.

Es que la racha acompañaba al equipo Celeste que venía invicto de local en la actual temporada y había sido campeón del Súper 4 .



Compromiso del plantel

En cuanto a los jugadores, el santafesino compartió que “la gran mayoría está en Oberá, lo que habla del compromiso del equipo y esperando como todo el mundo, como todo aquel comerciante que tiene su negocio, como aquel que tiene que ir a trabajar por su cuenta o el que se quiere simplemente comer un asado con la familia, estamos esperando como para poder retomar la vida normal y volver al trabajo profesional nuestro, si Dios quiere lo antes posible, pero por supuesto priorizando la salud lógicamente por sobre cualquier actividad, así que respetando las normas y esperando”.

Los jugadores también compartieron su experiencia en esta cuarentena, como Rodrigo Sánchez, explicó que “hablamos todos los días con los chicos, tenemos un grupo de WhatsApp y allí intercambiamos las actividades y cómo lo vamos llevando adelante.

En mi caso, tengo algunos elementos para poder trabajar la zona media, hacer abdominales y flexiones, pero la parte aeróbica que es lo más importante y no podemos hacer. Algo tan importante como lo anterior es la alimentación, que me cuido estrictamente para no desbalancearme”.

Por su parte, el capitán Maximiliano Martín, también detalló cómo entrena durante el confinamiento, “el club nos autorizó a llevarnos a nuestras casas algunos elementos del gimnasio, lo que me permite poder entrenar con pesas. Por suerte Juani Suppi es mi vecino y le dedicamos dos horas por las tardes de entrenamiento juntos.

El Profe nos dejó rutinas que nos permiten movernos y mantenernos en forma. También nos cuidamos mucho con la comida, que es más estricta que cuando entrenamos”.

Finalmente, Hiriart fue contundente sobre los días que atraviesa el mundo. “Estamos con un alto grado de incertidumbre por cómo se desarrolla esto que es inédito y que ha generado un antes y un después de la pandemia”.