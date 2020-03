Viernes 13 de marzo de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Hace un año sufrieron un asalto que derivó en la instalación de cámaras y otras medidas de seguridad interna, pero nada alcanzó para evitar un nuevo y mayor atraco, esta vez con graves consecuencias físicas y económicas para Esteban Pacheco (42) y su esposa Débora Welke (35), propietarios de un local de Pago Fácil ubicado en la esquina de Córdoba y Wilde de Oberá.

El lunes al mediodía la pareja fue abordada por dos delincuentes armados que los agredieron brutalmente para robarles una mochila que contenía 2.085.000 pesos que pretendían depositar en un banco local.

Se trata de uno de los asaltos más violentos y de mayor monto involucrado que se registró en Oberá en los últimos años y hasta el momento la Policía no informó sobre avances en la investigación.

Incluso, fuentes de la Unidad Regional II reconocieron que no cuentan con mayores pistas para dar con los autores del hecho.

En el forcejeo con los delincuentes Pacheco sufrió un corte de arma blanca en el hombro izquierdo, lo que demandó once puntos de sutura. Además tiene moretones en la espalda y dolores en todo el cuerpo, al igual que su esposa.

“Pero las secuelas físicas son lo de menos. Estamos con mucho miedo, más para bajar las persianas que para seguir con este negocio. En el hospital, en un momento nos pusimos a charlar y fue feo pensar en lo que pudo haber pasado, sobre todo porque tenemos dos hijos chicos”, reflexionó Pacheco.

Ayer, en diálogo con El Territorio, la pareja contó detalles de un robo que conmocionó a la comunidad obereña por la violencia desplegada por los delincuentes, por el monto del botín y la falta de resolución del caso, lo que genera temor en la ciudad.



Violentos y armados

Afuera del local, un cartel señala: “Por razones de fuerza mayor, el Pago Fácil estará cerrado. Pedimos disculpas”.

Para alguien desprevenido el detalle puede parecer menor, pero en realidad marca una filosofía de trabaja que prioriza la atención y el servicio al cliente.

“Nos asaltaron al mediodía, estuvimos en el hospital hasta las 17 y de ahí nos vinimos acá para hacer y pegar el cartelito avisando que el local estará cerrado. Siempre pensando en el servicio”, graficó Welke.

Hace tres años abrieron el local y desde entonces el negocio fue creciendo, al punto que hoy cuentan con más de 3000 clientes por mes.

“Generamos mucho movimiento de gente por la atención. Lo mejor es cuando te dicen que vienen porque atendemos bien. Y la verdad es que cuando arrancamos no pensamos que llegaríamos a tanto”, reconocieron.

Pero al mismo tiempo, tal volumen comercial generó la atención de malvivientes, siempre al acecho de potenciales víctimas.

Con relación al hecho, precisaron que el lunes cerraron a las 12.10 y salieron por el frente, como hacen habitualmente, para llevar la plata al banco. Sobre calle Córdoba tenían estacionada la moto, por lo que ya salieron con los cascos puestos, lo que luego les ayudaría a mitigar los golpes recibidos.

Pacheco recordó la escena: “Ya estaba por subir a la moto cuando vi que paró un coche al lado mío y un tipo con casco se bajó corriendo para mi lado, sin decir ni una palabra. Me prendí de la mochila, empezamos a forcejear y ahí me hincó con el cuchillo, pero primero no sentí nada”.



Golpe planeado

Con la adrenalina fluyendo, Pacheco logró tumbar y someter al primer delincuente que lo atacó, instancia en que el segundo lo abordó por atrás y comenzó a golpearlo con la culata de su revólver.

“Lo tenía a uno tirado en el suelo, pero vino el otro y me empezó a pegar culatazos en la espalda. Pienso que zafé porque tenía puesto el casco, sino me hubiera pegado en la cabeza. En un momento me di vuelta para enfrentarlo y ahí fue cuando me apuntó con el revólver. No me quedó otra que soltar la mochila”, detalló.

Pero entonces su esposa fue por el ladrón que se llevaba la mochila, quien la repelió a trompadas y patadas. La mujer cayó a la calle, los ladrones subieron al auto y escaparon del lugar.

Todavía aturdido por la situación extrema, Pacheco se subió a la moto y salió tras los ladrones, aunque no logró ubicarlos y regresó enseguida.

En la víspera reconoció que ni siquiera se dio cuenta de que lo habían lesionado ni que estaba sangrando mucho.

“Me subí a la moto y salí atrás. Ni sentí que estaba cortado, sólo pensé que me rompieron la remera en el forcejeo”, indicó.

A su lado, su esposa describió la desesperación que sintió cuando lo vio salir en busca de los delincuentes y su alivió al verlo regresar.

Recordó que en ese lapso “pedí que llamen una ambulancia porque estaba cortado. Cuando llegó le dije: “vos estás cortado”, pero me respondió que no, que sólo le rompieron la remera. No se había dado cuenta que lo lastimaron”.

Luego lograron determinar que el arma de fuego utilizada fue un revólver, tal vez un 38. Ambos delincuentes usaban cascos, pasamontañas y lentes, eran delgados y de estatura media.

Un detalle no menor: durante el atraco ninguno dijo una palabra. “Ni cuando me apuntaron”, agregó Pacheco.



Sin pistas

Como contrapartida al silencio de los ladrones -tal vez para ocultar un acento en particular o tal vez por otro tipo de estrategia-, los gritos de las víctimas retumbaron por el barrio, tal como comentaron después los vecinos, aunque poco pudieron hacer porque la secuencia demandó segundos.

Los malvivientes abandonaron la escena a bordo de un Volkswagen Bora color negro, sin chapa patente colocada, coche que fue abandonado a pocas cuadras del lugar, en cercanías al Jardín de los Pájaros.

Según versiones no confirmadas oficialmente, un vecino de la zona habría mencionado que luego de desechar el Bora negro los malvivientes abordaron un auto blanco.

Tampoco se descarta que hayan utilizado una moto, puesto que ambos usaban cascos.

Lo cierto es que testigos de calle Córdoba, más el respaldo de una cámara de seguridad de un comercio cercano, ubican al Bora negro estacionado cerca del Pago Fácil a partir de las 11.30, precisaron.

Consultado al respecto, Pacheco mencionó que dentro de su local cuentan con cámaras que colocaron después del robo del año pasado, un hecho casi intrascendente comparado con el del lunes.

“La primera vez fue de tardecita y uno solo, que supuestamente tenía un arma en la mochila. Incluso la chica de la caja le dio un billete que tenía en la mano y se escapó. De ahí puse las cámaras y tomamos otros recaudos, pero no llegué a poner la cámara afuera”, explicó.

También destacó el respaldo de la empresa para que la trabajan, como la solidaridad de los vecinos, aunque eso no atenúa el temor que persiste.

“Estos ladrones estudiaron bien nuestros movimientos y deben saber dónde vivimos, cuántos hijos tenemos y todo. En el momento no te das cuenta, pero después cuando empezás a caer, dimensionas la gravedad. Nosotros creemos en Dios y estamos seguros de que no pasó a mayores porque Él estuvo con nosotros, porque nos podrían haber matado. Estamos vivos de milagro”, remarcaron.