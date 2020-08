Estallaron los memes tras el rumor de desaparición de la muñeca Anabelle

Viernes 14 de agosto de 2020 | 21:46hs.













Anabelle arrebatada dando vuelta en la jeepeta pic.twitter.com/aPfk7eFng3 — 👽 (@MisterAlien_) August 14, 2020

Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta

Bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera

Escándala, escándala#Selfie pic.twitter.com/gZfgS2eWaA — Anabelle (@LaAnabellee) August 14, 2020

*Anabelle desaparece y es el centro de atencion *



Coronavirus: pic.twitter.com/54mrmwBATB — Gonzalo (@IsMyShitt) August 14, 2020

anabelle volviendo al museo a por la mascarilla pic.twitter.com/KX70OlcOZx — Isomaeru (@Timainas_) August 14, 2020

anabelle yendo a buscar a la novia de chucky para irse de gira pic.twitter.com/IM2CLzIBsF — Dai (@DaiGonzalez97) August 14, 2020

Nosotros asustado por Anabelle y ella anda en madrid pic.twitter.com/WniypmRWPO — alexis:) (@lexagm) August 14, 2020

El juguete que inspiró a la película de terror que lleva su nombre, dio de qué hablar hoy en las redes sociales por su supuesta desaparición. Incluso existieron versiones en internet que no descartan la posibilidad de que la muñeca se habría 'escapado' por su cuenta.El rumor se dispersó en internet y en poco tiempo estallaron los memes en las redes sociales en donde además incluyeron otros temas como el coronavirus o la derrota categórica del Bayer Munich al Barcelona en la Uefa Champions league.Pese a la fuerza que tomó la noticia, fue Chris McKinnell, nieto de Ed y Lorraine Warren, quien desmintió la información en su cuenta de Facebook: "Dicen que Annabelle se escapó de su caja durante un intercambio de dinero extraño y ya no está en el museo. Eso no es cierto. La muñeca ha estado bloqueada de forma segura desde 1975. Solo se pone, a veces en una caja de exhibición viajera para eventos especiales" explicó en un video en donde se podía observar a la aterradora muñeca de fondo.