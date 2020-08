Estafas en cuentas bancarias

Sábado 8 de agosto de 2020

Me descontaron 30.000 pesos de mi primer sueldo de jubilado. Esto fue en abril y hasta ahora nadie se hace cargo, a pesar de haber denunciado esto. En el Banco Nación hasta hoy no tengo respuesta. Yo voy al banco cada vez que puedo porque hay que sacar turno, y siempre es en vano Si me pueden ayudar de alguna forma, se los agradeceré, ya que el descuento es casi todo mi sueldo.Hace tres meses me descontaron 5.800 pesos y no sé de qué. Y el banco no se hizo cargo y tampoco me repusieron el dinero. Es el banco Macro.Mi historia es de película. El banco te marea y al final te estafan mensualmente. Yo no sé si todos están implicados o qué.Aquí en México, Bancomer me ofreció un crédito por 65.000 pesos, y cuál fue mi sorpresa que me descontaban más del 50% de mi pensión, la cual no llega a los 5 mil pesos. A una hermana, en Santander le fueron retirados 17.000 pesos, los cuales ella no hizo ningún retiro por esa cantidad. Esto se los informo para que estén enterados y que informen a sus contactos.En el mes de julio me descontaron de mi pensión 4.000 pesos, que después me apareció como si el mismo día de cobro yo hubiese pedido ese monto en un préstamo. Pero en realidad jamás lo pedí. Si me pueden ayudar. Mi pensión es sólo de 11.000 pesos y terminé cobrando 7.000 pesos. Pago alquiler ya que no tengo casa propia ni nadie que me ayude. ¡Estoy desesperada !Soy jubilada de la provincia de Córdoba y el año pasado, durante cuatro meses, me descontaban casi todo el sueldo que, según el banco Macro, era por préstamos de financieras que yo nunca solicité. El aguinaldo de junio me lo quitaron en su totalidad junto con el sueldo y cobré ese mes cero pesos. Esos meses pasé hambre y me endeudé en todos lados, pidiendo ayuda para sobrevivir. Pasé meses de angustia y desesperación. Hice la denuncia en la Policía encargada de delitos económicos y pasó a manos de una fiscalía que jamás me citó ni solucionó mi tema. Por lógica, pedí a la Caja de Jubilaciones el traspaso a otro banco para seguir cobrando normal ante este fraude y estafa. Continúo reclamando sin respuesta de nadie y hasta me dicen que eso ya pasó y listo.Me dirijo a ustedes porque nadie me atiende. Voy por la sexta cuota de tres compras de un tal Barbieri que nunca le compré nada. Con cuotas de 2.700 pesos, 1.600 pesos y 1.100 pesos. Este mes me descontaron del sueldo casi 12.000 pesos. No puedo más. Ya hice desconocimiento de deuda, nunca recibí nada y no puedo comunicarme con nadie. Por favor, necesito ayuda.Hay una empresa, no sé de qué es pero desde meses me reclama un crédito online que nunca saqué ni cobré, y no está en el resumen bancario tampoco, pero me siguen llamando.