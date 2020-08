Estafas a jubilados: “Cobré sólo 500 pesos”

Miércoles 5 de agosto de 2020

Una serie de estafas registradas en los últimos meses en Misiones preocupa a los jubilados, que se encuentran en el ojo de la tormenta. El modus operandi consiste en ejecutar el descuento de los haberes pese a que el afectado no solicitó préstamo alguno, según se conoció a través de la denuncia de una de las víctimas.Ramón Fraga contó su experiencia a través de la cual alertó a la comunidad: “Van por los tres meses que me descuentan, en dos me reintegró el banco, pero ahora del mes de julio me encontré que me volvieron a descontar y cobré sólo 500 pesos y en total ya me descontaron el 95 por ciento del sueldo”.El jubilado, que volverá a hacer reclamo, señaló en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que jamás acudió a la empresa que hace efectivo el descuento.“Estuve hablando con mi asesor, con mi abogada y ella encontró la página en la que ya habría varios jubilados estafados”, confió Fraga. “Es inexplicable”, se lamentóClaudina, otra vecina de Posadas que se vio damnificada por una modalidad similar a la de Fraga, comentó que le figura un préstamo de una casa que ella nunca sacó y hace tres meses está con Defensa al Consumidor, pero no tuvo solución.