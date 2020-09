Estafa: ofrecen licencias de conducir en las redes sociales - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 03:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

En el último tiempo se empezó a ver en los grupos de compra-venta de Facebook y hasta en grupos de WhatsApp, personas que publicitan la venta o la gestión de licencias de conducir. Se trata, sin embargo, de una modalidad de estafa que se termina llevando de las víctimas entre 7.000 y 14.000 pesos.Luego de la denuncia de Mario Pintos, director general de Tránsito Municipal, en marzo se inició una investigación a través de la División de Cibercrimen de la Policía de la provincia y se procedió a la detención de dos personas residentes en Posadas.“Hubo personas detenidas, secuestro de equipo informático, todo a raíz de las publicaciones que estaban en Facebook ofreciendo licencias de conducir con la modalidad de una estafa porque en realidad a nadie le dieron las licencias. Se trabajó en conjunto con la Dirección de Investigaciones Complejas que hizo el trabajo de campo, de ubicar a las personas, los domicilios y nosotros desde acá la parte virtual”, señaló Sandra Ozuna, subcomisario a cargo de Cibercrimen. Y agregó que estas dos personas “estuvieron detenidas y tienen una causa penal por el delito de estafa”.En esa misma línea, aseguró que pese a los trabajos efectuados hace poco volvieron a surgir otras tres cuentas que ofrecen lo mismo.“Ahora estamos notando que están cambiando de perfiles, de nombre y redoblaron la apuesta, por eso volvimos a aceitar el mecanismo con el juzgado para obtener los detalles de estas tres cuentas nuevas”, destacó Ozuna.Es por ello que desde el área de Cibercrimen de la Policía de Misiones, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y el Consejo de Seguridad Vial advierten que los trámites para obtener la licencia, sin ninguna excepción, deben hacerse de manera presencial. No existen intermediarios ni gestores que lleven adelante el papeleo, para ello existe acá en Posadas el Centro Municipal de Emisión de Licencia Nacional de Conducir (Rebollo 1899) o se llevan adelante en las municipalidades de las localidades.Luis Di Falco, presidente del Consejo de Seguridad Vial de Misiones, explicó que estas personas -que por lo general usan perfiles y fotografías falsas en las redes sociales-, ofrecen conseguir o gestionar una licencia de conducir sin hacer ningún tipo de trámite ni acercarse personalmente a alguna oficina.“En realidad no es que le van a dar la licencia, en todos los casos lo que sucede es que le dicen que se les dé la mitad del dinero y el resto después de que lo recibe. Es todo mentira, una vez que le dan la plata desaparecen”, confirmó Di Falco.Por lo general, advirtió, los estafadores piden a sus víctimas ciertos datos personales con los que pueden, después, sacar créditos a su nombre. “La gente termina endeudándose por cuestiones que no saben cuál es el origen”, advirtió.En ese sentido, Sandra Ozuna, señaló que fueron varias las denuncias pero que no todos se acercaron a radicarla sino que la estafa saltó en otros ámbitos. “En Seguridad Vial porque supuestamente tenían que pasar a buscar las licencias o los documentos en ese lugar”, dijo.“Se llevaron un monto interesante de dinero pero no hicimos el recuento de cuánto fue. El monto que cobran varía de acuerdo a la categoría y a los años, entonces va desde los 7.000 pesos a los 14.000 pesos. Y la gente en su afán de hacer algo rápido o para evitar hacer colas accedía a depositar ese dinero y lo perdían”, contó.Por último, Mario Pintos, director general de Tránsito Municipal señaló que la situación le preocupa y por eso está pendiente de las redes para hacer las denuncias que correspondan.Según indicó, durante los controles de tránsito no se encontraron con ninguna licencia irregular y dijo que para los inspectores es muy sencillo verificar si se trata de una que no está habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.