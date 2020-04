Estados Unidos superó los 8.000 muertos por coronavirus y ya son más de 300.000 los infectados

Sábado 4 de abril de 2020 | 18:15hs.





Además, el recuento de la citada universidad confirmó que España ya es el segundo país con más casos de coronavirus del mundo, con 124.736 contagios, solo por detrás de Estados Unidos y por primera vez por delante de Italia, que sin embargo sigue teniendo el récord mundial de muertes por la enfermedad.





Además, el número de muertos en el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, trepó a 3.565 este sábado tras registrarse un récord de 630 decesos en las últimas 24 horas, informó el gobernador, Andrew Cuomo.





El número de casos confirmados en el estado creció a 113.704, con 63.306 solo en la ciudad de Nueva York. Según Cuomo, el pico de la epidemia aún no se ha alcanzado, pero está más cerca.





El viernes, el Gobierno de Estados Unidos recomendó taparse la cara en público para evitar contagios de coronavirus, aunque el presidente, Donald Trump, dijo que él no seguirá esa sugerencia.





Los Centros de para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a la ciudadanía a utilizar piezas de tela para cubrirse la cara cuando estén en público.





“Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo (...) no creo que yo vaya a hacerlo”, anunció el mandatario en rueda de prensa, aunque dijo que “puede que sea algo bueno”.

El número de personas contagiadas por el coronavirus en Estados Unidos superó este sábado los 300.000, con más de 8.000 muertos en todo el país, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkin. El umbral de los 200.000 casos en Estados Unidos había sido superado el miércoles.