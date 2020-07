Está varada con sus hijos y no puede pagar el hisopado

Lunes 20 de julio de 2020

Rocío Villalba (24) viajó de Candelaria a Buenos Aires en febrero con sus tres hijos varones de 2, 5 y 7 años de edad para buscar trabajo, pero la cuarentena complicó todos sus planes. Según relató la misionera a El Territorio, en el trabajo que había conseguido la despidieron y desde entonces alquila un lugar que ya no puede pagar.La joven quiere volver a Candelaria, donde tiene su casa y familiares, pero debe costear el test de coronavirus, ya que no puede ingresar a la provincia sin el certificado negativo. “Busqué en los hospitales de acá (San Miguel del Monte), pero no hacen la prueba, por lo tanto tuve que recurrir a un lugar privado y me dijeron que tiene un costo de entre 3 y 8 mil pesos por persona... imposible para pagarlo”, detalló.La joven lamenta su situación porque sus padres tampoco pueden ayudarla.