“Esta situación hace que valoremos lo más sencillo de la vida”

La cuarentena obligatoria, que rige en el país desde el 20 de marzo, no comenzó de la mejor manera para Pichu Straneo. El día anterior su hija viajó desde Uruguay -su país natal, adonde había ido para hacer unos trámites- a la Argentina a bordo de un barco de la empresa Buquebus en el que también se encontraba un joven que había ocultado tener coronavirus. Por ese motivo los 400 pasajeros fueron aislados al llegar a Puerto Madero y sometidos a un estricto seguimiento de parte del Ministerio de Salud.“Ese día fue terrible porque no sabíamos nada. A los pasajeros los fueron sacando en buses… (Mi hija) estuvo tres días en un hotel y como vivimos en Capital y no tuvo fiebre ni ningún otro síntoma la mandaron para casa. El Ministerio de Salud se portó bárbaro: todos los días la llamaron para controlarla. Ella les tenía que decir cómo estaba, si tenía fiebre o algún síntoma. Así fue cómo empezamos…”, recordó Pichu desde su casa en diálogo con Teleshow.El humorista cumple con el aislamiento obligatorio en su casa junto a su esposa, Mercedes Álvarez, y sus hijos, Bianca y Luca. Intenta tomarse esta delicada situación con la mayor tranquilidad posible, aprovechando el tiempo no solo para las tareas domésticas, sino también para compartir experiencias con los chicos, ver esas series y películas que hace rato le interesaban y, por qué no, sumar actividades nuevas a su vida cotidiana.Además, asegura que aprovehca este tiempo libre para reflexionar sobre lo que verdaderamente importa en la vida: “Siento que van a cambiar muchas cosas. Pero también creo que hay conciencia y que se van a valorar muchas cosas que quizás antes, como eran cotidianas, no sucedía. El abrazo, el beso, la reunión, una salida, después de todo esto se va a disfrutar más. Si no pasa eso, no aprendimos nada. Espero que salgamos lo más sanos posible y que esto termine pronto”, detalló el humorista. “Que sigamos con la conciencia de respetar la cuarentena, porque la gran mayoría la respeta. Se hace difícil, sobre todo para los que tienen que parar la olla. Pero creo que es una oportunidad para que todos seamos más humanos y nos ayudemos entre todos”, cerró.