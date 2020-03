Esta semana empieza el juicio contra Chocobar

Lunes 9 de marzo de 2020

El juicio al policía Luis Chocobar por el homicidio de un joven, quien en 2017 asaltó y apuñaló a un turista norteamericano en el barrio de La Boca, comenzará esta semana en los tribunales porteños, mientras que la defensa busca una nueva postergación tras presentar ante la Corte Suprema un pedido para que el acusado sea enjuiciado por un jurado popular.Sin embargo, el proceso este proceso no está vigente en Capital Federal y el planteo de la defensa ya fue rechazado por el TOM 2 y por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.La audiencia está prevista para las 10 del miércoles, cuando el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 de la Capital Federal de inicio al debate por el "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" en perjuicio de Juan Kukoc (28).El abogado defensor Fernando Soto consideró que será "difícil" aunque "no imposible" que alguno de los máximos tribunales traten el tema antes del miércoles y argumentó que su pedido se debe a que "los jueces profesionales perdieron credibilidad."El tribunal, integrado por los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, que ya había postergado el debate oral por la falta de una pericia, juzgará al policía, quien llega en libertad al debate.Además de Chocobar, en el juicio oral también será juzgado el presunto cómplice del sospechoso muerto, Kukoc (28), quien era menor de edad al momento del hecho, razón por la cual el expediente quedó bajo la órbita del TOM 2 y no de un Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) ordinario.En febrero del año pasado, el juez nacional de Menores Cristian Axel Von Leers elevó la causa a juicio con Chocobar imputado del delito de "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" de Kukoc y con el joven acusado de ser el cómplice de ese por la "tentativa de homicidio criminis causa" en perjuicio del turista estadounidense Frank Joseph Wolek (60).