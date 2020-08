Esta semana dejaría el hospital la niña abandonada

Martes 11 de agosto de 2020 | 08:40hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

El caso de la niña abandonada por sus padres en el hospital Pediátrico de Posadas, que dio a conocer El Territorio el sábado, impactó a la comunidad. Tal es así que decenas de personas se comunicaron con este medio para darle cobijo a la menor, pero la ley marca que se deben cumplimentar una serie de pasos antes de que la beba pueda ser declarada en estado de adoptabilidad.Ahora, según averiguó este matutino, el juzgado que tomó intervención en el caso de la menor avanza en poder definir su futuro esta semana y ya considera institucionalizarla en un hogar o con una familia solidaria. La necesidad de resolver la situación lo más rápido posible se debe a que la pequeña permanece en el hospital desde hace al menos ocho meses, cuando ingresó tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, se le practicó una traqueotomía y desde hace meses está en condiciones de irse de alta, pero ni el padre ni la madre se volvieron a presentar en el lugar mostrando interés en la niña.Ante esa situación, desde el nosocomio dieron intervención a la Justicia, que, como marca la ley, buscó revincular a la pequeña con sus progenitores sin éxito. Superada esa instancia se acudió a la familia ampliada (tíos, abuelos, primos) y tampoco prosperó. Averiguó este medio que al menos la madre de la beba también sería menor de edad, una adolescente.Se insistió en que la beba debe irse del hospital porque ya está en alta médica y no es aconsejable que permanezca más tiempo en ese entorno, teniendo en cuenta el riesgo que puede representar ante el peligro de contraer algún virus de circulación hospitalaria.Ante la ausencia de la figura paterna o materna, la niña es cuidada por médicos, enfermeros o trabajadores sociales quienes acompañan a la pequeña para que viva una mejor estadía.Este medio además consultó a Miguel Molina, defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre cómo se actúa cuando hay abandono de un menor. “Cuando hay abandono siempre interviene la Justicia”, explicó.“En primer lugar el juez o jueza trata de encontrar a los progenitores, hay un tiempo de búsqueda del padre y la madre, hay que recurrir primero a despejar esas dos posibilidades. Si no se logra vinculación hay que continuar la búsqueda en la familia ampliada, que serían los demás parientes, es un trámite judicial porque hay que determinar la identidad de la niña, si en la familia ampliada no existe la posibilidad de que el niño integre el grupo familiar se declara el estado de adoptabilidad y se da curso al Registro Único de Adoptantes para darla en adopción”, añadió.En diciembre pasado la Defensoría de los Derechos del Niño divulgó un informe sobre el estado de situación de los hogares donde viven menores en la provincia. Allí se mostró que hasta ese mes había 262 niños, niñas y adolescentes viviendo en hogares y, de esos, 30 niños se encontraban en condiciones de ser adoptados. Del número total, había 113 menores con más de 13 años.Esa, dijeron las autoridades allí presentes, es una de las principales preocupaciones, si se tiene en cuenta que el 77% de los adoptantes prefiere niños menores de 5 años. Sin embargo, de esos 30 menores que estaban listos para ser adoptados, el 88% tenía más de 9 años, lo que refleja otro drama: un gran número llegará a la adultez dentro de un hogar convivencial.Sólo en 2019 “18 adolescentes egresaron de los hogares por ser mayores de edad”, es decir, nunca lograron ser adoptados por una familia.