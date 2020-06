“Esta realidad te da un poco de temor”

Domingo 7 de junio de 2020

Pese a ser el segundo país más afectado del mundo por la pandemia de coronavirus, en algunos estados de Brasil el fútbol está cerca de volver. Y contra cualquier pronóstico, uno de los estados más afectados como lo es el de Río de Janeiro, será el primero en hacerlo.El gobernador Wilson Witzel aprobó la reapertura de bares, restaurantes, shopings y deportes como el fútbol, tanto amateur y profesional, con los protocolos de higiene. Río de Janeiro es uno de los estados con situación más crítica, con más de 60 mil casos y poco más de 6 mil fallecidos, sin embargo, el torneo Carioca se reanudará.Flamengo, Fluminense, Botafogo y Vasco Da Gama son algunos de los equipos más destacados. En este último juega el misionero, ex Independiente, Martín Benítez, quien habló en el noticiero Sportia sobre los 16 compañeros que dieron positivo en los tests realizados.“Nosotros empezamos a entrenar este lunes (por mañana) y veremos cuándo arranca el torneo carioca, que es lo primero que se va a jugar”, expresó el atacante.“Todo es distinto. Llegás, te toman el pulso, la fiebre, todo en el auto, pasás por un túnel que te desinfecta y de ahí al campo. Estamos distanciados de cada compañero. Todos llevamos la ropa a nuestras casas sin bañarnos, nada”, agregó.“Te da un poco de temor esta realidad porque uno nunca lo vivió, pero como trabajador, obedece. Lo que nos da tranquilidad es que el Vasco está haciendo las cosas muy bien. Los compañeros contagiados están aislados”, dijo.Respecto a su estadía en Brasil, Tincho remarcó: “Llegué y me tocó jugar sólo dos partidos. Los hinchas de Vasco son muy parecidos a los argentinos. Me siento como en Independiente”.