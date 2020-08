“Esta noticia nos golpeó más a los entrenadores” - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 02:00hs.

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

El Comité Olímpico Internacional (COI) y Senegal acordaron a mediados de julio mutuamente posponer los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 a 2026, debido a la pandemia; en el medio cientos de chicos argentinos que apuntaban a esta cita tuvieron que cambiar el ‘chip’ ya que por la edad -la cita es para la franja de entre 15 y 18 años- no podrán participar ya que serán mayores del límite etario para decir presente.En este contexto la lucha misionera también resiente esta desición ya que tres posadeños estaban en carrera para llegar, tras pasar varias fases dentro del programa nacional del Enard.“Estamos alentándolos para que no sea un golpe y un factor para dejar la actividad, pero nos dimos cuenta que más nos golpeó a los entrenadores, los chicos son sabios y sólo quieren entrenar”, se sinceró el entrenador y referente de la lucha misionera, Adrián Báez.Mailén Brítez, Azul Sánchez y Cristian Delgadillo iban adentrándose en la parte final del ‘embudo’ para estar en Dakar y seguir los pasos de Eduardo Lovera, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires en el 2018 y fue cuarto; pero la pandemia cambió el panorama, el COI -tal vez apuradamente- postergó el certamen internacional y ahora esos deportistas tendrán que reinventarse, apoyados por sus entrenadores, clave en estos momentos, sobre todo por las edades.“Ellos están en un franja de edad que se adaptan rápidamente, no es lo mismo si le pasa esto a un chico de 17 o 18 años; ellos son chicos de 14 y siguen para adelante. A ellos les gusta estar en el colchón, entrenar, estar en grupo, les gusta la lucha en sí”, reflexionó Báez de manera positiva sobre sus alumnos.Y cuando dice que sintieron más los entrenadores -tienen charlas entre los formadores de todo el país vía Zoom- es porque “veníamos haciendo un arduo trabajo, hubo muchos campus de entrenamiento y estábamos en la fase final. En Misiones los tres luchadores estaban picando muy en punta y se le habían agregado dos niñas más del Barrio Cruz del Sur, ya que el Enard también había sumado esos cupos para hacer un seguimiento”, señaló Báez.Es que a la selección primaria de Mailén, Azul y Cristian, que se habían ganado su lugar al estar primeros en el ranking a nivel nacional, “se decidió que los número dos del país también sean seleccionados para que al final de esto, si había una baja, teníamos suplencia”, añadió.Hoy el panorama cambió y no queda otra que barajar y dar de nuevo, para ello todo lo que estaba preestablecido en materia deportiva, en calendario competitivo, se estima se llevaría adelante el año próximo y las metas mutaron, con la misma garra o más aún.“Ellos son cadetes y el año que viene tenemos el Panamericano que se se iba a hacer y se reprogramó; creemos que se va a hacer si la situación lo permite, y el Enard le va a pagar el pasaje y calculo que será así en todos los deportes porque los chicos ya estaban ya muy avanzados para llegar a Dakar”, reflexionó el entrenador, que por su reconocido trabajo los organizadores de los JJ.OO. de la Juventud de Buenos Aires le donaron la colchoneta olímpica en la que practican en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard).Actualmente, con la habilitación de las disciplinas deportivas en Posadas, entre ellas la lucha, el grupo competitivo se encuentra entrenando en el Cepard. “Apenas se abrió, empezamos a trabajar fuerte, también en el gimnasio que tiene el Cepard junto con los entrenadores y preparadores que tiene en Ministerio. Primero empezamos con el colchón para trabajar técnicas sin que haya contacto entre ellos, mientras otro grupo está en el gimnasio y otro en la pista de atletismo, en total somos quince repartidos en distintas partes. Hace unas semanas se abrió un poco y los miércoles podemos hacer un poco de lucha cumpliendo con el protocolo y cuidándonos entre todos”, compartió feliz Báez.Finalmente, el entrenador adelantó que tras la flamante noticia dada en junio, sobre la construcción de un centro de lucha y judo, la construcción va tomando forma en el predio del Cepard.“Empezaron las marcaciones donde va a ser el edicifio y ya podemos decir que la obra comenzó. Esto nos permite soñar y crecer en todos los aspectos”.