Esta noche, Yvyrakuera y Selva María: voces y sonidos autóctonos en La Cultura Nos Conecta

Esta noche, a partir de las 21, La Cultura Nos Conecta, el ciclo de transmisiones a través del canal de Youtube de la Secretaría de Estado de Cultura, presenta dos propuestas que conjugan múltiples rítmicas de la música litoraleña: Yvyrakuera y Selva María.Yvyrakuera (árbol en guaraní) es un conjunto posadeño integrado por padre e hijo: Miguel (guitarra y voz) y Matías Amarilla (bajo) – y cuyo nombre rinde tributo al monte, la biodiversidad y la cultura guaraní-, serán el schotis (o chotis) de cosecha propia y las versiones de clásicos del chamamé, los géneros que pondrán en escena para esta ocasión vía streaming.Al igual que tantos otros proyectos artísticos, Yvyrakuera debió suspender una serie de presentaciones y actividades musicales ante las medidas de distanciamiento social motivadas por la pandemia de coronavirus. Es así, que al momento de decretarse la cuarentena, el grupo se encontraba en pleno proceso de grabación de canciones para un nuevo álbum. "Veníamos tocando en distintos eventos, teníamos varias presentaciones por delante, e incluso estábamos grabando y a punto de incorporar a un nuevo integrante al conjunto. Pero con todo esto tuvimos que suspender tanto los ensayos como los shows y la grabación", señaló el vocalista Miguel Amarilla.Con varios años de trayectoria, Yvyrakuera condensa en su obra y sus vivos, una mixtura de composiciones propias, con una selección de clásicos de la música regional, adaptadas al estilo y la sonoridad del grupo.María Concepción Karabin, mucho más conocida por su alias artístico Selva María, desembarca a La Cultura Nos Conecta con un racimo musical que incluye tango, galopa y chamamé. Con más de 50 años desandando la senda de la música, Selva María sigue ofrendando su canto virtuoso en diferentes eventos y festivales. Ante la pandemia y el confinamiento social, la cantante agradece encontrarse en óptimas condiciones. "No me falta nada; estoy muy bien, rodeada de mi familia y bastante entretenida, ya que soy mosaiquista y me tomé este tiempo de encierro para realizar un mural de ocho metros por uno y medios, también para estudiar acordeón".Así mismo, Selva María expresó su agradecimiento a la Secretaría de Estado de Cultura por la posibilidad de "llegar al público en este momento que estamos pasando, donde no podemos llevar nuestra música a los escenarios. La Cultura Nos Conecta es la forma que tenemos los artistas de expresarnos hasta que todo esto pase".