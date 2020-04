“Esta es una pelea que tiene que hacerla el pueblo unido”

Lunes 13 de abril de 2020

En los últimos días Estados Unidos fue noticia en todos los portales del mundo por varios acontecimientos puntuales: se convirtió en el país con más contagiados y fallecidos por coronavirus del planeta, se instaló un hospital de campaña en el icónico Central Park y, también en Nueva York, se hizo una fosa común para enterrar a los fallecidos por el Covid -19 que no son reclamados.

La principal potencial del mundo, que tuvo su primer fallecido por el virus a fines de febrero, es hoy el epicentro de la pandemia y pareciera mostrarse vulnerable como pocas veces. Incluso el virus ha superado en víctimas fatales en la ciudad de los rascacielos que el atentado a las Torres Gemelas.

En este contexto viven los sus habitantes, muchos de otras partes del globo. Uno de ellos es Shamim Tadrisi (28), un joven nacido en Tucumán, pero criado desde los tres años en la misionera San Javier, al borde del río Uruguay.

Shamim vive en Estados Unidos desde hace cuatro años, es fotoperiodista y hoy se desempeña en un restaurante de comidas persas en “Hoboken, New Jersey, al otro lado del río de New York”, como él mismo explica. Trabajó en Brasil cubriendo la Copa América el año pasado y antes en la empresa de ventas de tecnologías audiovisuales más grande del mundo, en Manhattan, a dos cuadras del Madison Square Garden.

En diálogo con El Territorio, el joven explicó que los restaurantes se consideran imprescindibles. “Vendemos únicamente por delivery o para llevar, dejando sólo a dos personas por vez entrar al local y con tapabocas y guantes obligatorios. Para nosotros y para los clientes”, detalló respecto a su labor.

El entrevistado contó que se siente relajado porque sale de su casa sólo para ir al trabajo y tiene el mayor de los recaudos, aunque le preocupan sus cercanos mayores, pese a que también están aislados o decidieron irse a otras aéreas donde no hay tantos contagiados. “El resto de las personas - la sociedad- no lo hacen mucho y eso me genera mucha ansiedad”, resaltó.

En este sentido considera que Estado Unidos sufre “por culpa de su propio egoísmo, individualismo y falta de conciencia colectiva. La mentalidad acá es la de ‘cada uno por su lado’, haciendo difícil que se logre mantener la curva de infección”.

Añadió que cuatro personas de su entorno dieron positivo para Covid-19, dos de ellas adultos mayores, pero que todos están recuperándose “con mucho esfuerzo y buenas proyecciones”.

El fotoperiodista marcó que existe una grieta entre gobernadores y alcaldes “que sí están tomando la situación de manera seria desde un principio, en contraste con Donald Trump, que acusó de falsas las informaciones desde un principio y dejó pasar demasiado tiempo antes de hacer algo”.

Shamim consideró que el país del Norte no estaba preparado para enfrentar una pandemia y que la “mayor razón es al dar poder individual a cada Estado sobre estas decisiones y no tener un plan federal, especialmente al desmantelar el equipo puesto en acción por Obama. Donald Trump logró hacer esta planificación aún más difícil, dejando casi imposible contener cualquier problema que afecte al país entero”.

Contó que trata de mantenerse aislado de las redes sociales y la infodemia. Por su formación, recurre organismos oficiales y medios tradicionales para saber cómo está la situación en Argentina. Con su familia en Misiones habla a diario, pero prefieren evitar el tópico virus.

Al respecto, marcó la diferencia con su actualidad: “Comento constantemente a mis amigos de acá que es una de las primeras veces en mi vida que estoy orgulloso de las medidas tomadas por el gobierno de Argentina, especialmente teniendo en cuenta que si las medidas no fuesen tan intensas como lo son actualmente el sistema de salud colapsaría, sin lugar a dudas”.

Aseguró que a sus amigos de Argentina les insiste que no deben tomar a la ligera el avance de la pandemia, sobre todo haciendo la comparación de las principales potencias del mundo como Italia o Estados Unidos. “Sufren por culpa de la ignorancia de sus ciudadanos, esta es una pelea que tiene que hacerlo el pueblo de manera unida y eso debemos mantener”, resaltó.

Sobre las fosas comunes y los hospitales de campaña, Shamim asegura que le dolieron mucho pero insiste que son las consecuencias “del egoísmo y la falta de preocupación”.

Cree que las imágenes que dieron vuelta al mundo son necesarias para generar conciencia y desea que a los argentinos les parezcan “exageradas” en el futuro porque eso significará que los contagios fueron pocos.