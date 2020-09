Espionaje ilegal: rechazan el intento de Majdalani y Arribas por apartar a la fiscal de la causa - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 20:00hs.

El juez federal de Lomas de Zamora rechazó la recusación que los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani habían planteado contra la fiscal Cecilia Incardona, que tiene delegada la investigación por espionaje ilegal contra periodistas, dirigentes políticos, religiosos y sociales durante el gobierno de Mauricio Macri.El magistrado lo decidió luego de una audiencia de dos horas que se desarrolló este martes a través de la plataforma Zoom, en la que se trató el planteo de apartamiento que había formulado la defensa de la ex señora 8, Majdalani, al que luego adhirieron las de los también imputados Arribas y Darío Nieto, secretario privado de Macri.La decisión fue anunciada de forma oral al término de la audiencia y, aunque se trata de un asunto inapelable, la defensa de Majdalani anunció que recurrirá ante la Cámara Federal de La Plata para intentar revertir lo resuelto por el juez Augé.El argumento para la recusaciónLa defensa de Majdalani había planteado la recusación de Incardona bajo el pretexto de que la fiscal intervino en la causa conocida como “G-20” que ahora se investiga como una maniobra de la AFI de Macri para intentar dar apariencia de legalidad al espionaje político.La causa “G-20” fue un expediente abierto en Lomas de Zamora, ante el juez federal Federico Villena, en el que se habían denunciado supuestas amenazas terroristas en la Argentina de cara a lo que sería la cumbre internacional conocida con ese nombre que se desarrollaría en Buenos Aires en 2018.Con ese telón de fondo, la AFI conducida por Arribas y Majdalani dispuso una serie de tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos –la de mayor trascendencia fue contra Cristina Fernández de Kirchner- que luego, según se investiga ahora en Lomas de Zamora, habría intentado ocultar en un expediente judicial.Con ese argumento fue apartado del expediente en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal el juez Villena –reemplazado por Augé- quien instruyó la causa por supuestas amenazas contra dirigentes políticos en el marco del G-20.En la audiencia de hoy, la fiscal Incardona remarcó que la defensa de Majdalani confundía, al plantear su recusación por supuesta falta de objetividad, la imparcialidad que se le exige a un juez para el ejercicio de su función con la objetividad que se le reclama a un fiscal que, en su rol de acusador, mal podría ser imparcial.La defensa de Majdalani sostuvo que Incardona ahora investiga como presuntamente ilegal algo que antes, cuando le tocó intervenir en la causa del G-20, había considerado como legal: la fiscal respondió que cuando se tramitó esa denuncia, que instruyó el juez y no la fiscalía, no había noticias del espionaje ilegal, algo de lo que se anotició por la denuncia que hizo este año la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.En el marco de esta causa, Nieto,el secretario privado del exmandatario, fue convocado a prestar declaración indagatoria por Zoom para el 6 de octubre a las 10.30, mientras que Majdalani y Arribas están citados para 8 y el nueve del mismo mes, a la misma hora, respectivamente.Los extitulares de la AFI ya se encuentran procesados por el presunto espionaje ilegal realizado sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2018, junto con el último jefe de Contrainteligencia de la central de espías durante la gestión Cambiemos, Martín Coste, y el ex jefe de operaciones especiales Alan Ruiz.