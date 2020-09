Espionaje ilegal: las pruebas complican cada vez más a Macri - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

En el marco de la investigación por presunto espionaje ilegal perpetrado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la gestión de Mauricio Macri, cada vez son más las pruebas que complican al entorno del ex presidente. Así se desprende de una nueva ronda de indagatorias que comenzó el pasado viernes y que concluirá en octubre con las declaraciones del secretario privado del ex mandatario y de los ex jefes de la central de espías Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, tomó indagatoria al abogado y ex agente de la AFI Facundo Melo, quien amplió su declaración indagatoria a través de la plataforma Zoom, en una audiencia virtual.Previamente, el juez consignó a través de un escrito que “el director de la AFI Gustavo Arribas y la subdirectora Silvia Majdalani fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el plan de inteligencia nacional que llevaría delante la agencia”.El magistrado a cargo de la causa de espionaje ilegal consideró que la funcionaria de la Presidencia Susana Martinengo “se aseguró” de que distintos informes que recibía de los agentes de la AFI le hubieran llegado al entonces presidente, Mauricio Macri.En línea con la investigación que llevan adelante los fiscales Incardona y Eyherabide, Augé consideró que “el conjunto de hechos mencionados fue realizado a partir de una estructura delictiva fundamentalmente vertical, que se valía de roles supeditados a distintas jerarquías” en un escrito de 139 páginas en el que detalló la acusación completa para la ronda de indagatorias.“Se utilizó la estructura de la AFI para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha agencia federal”, sostuvo.Lo interesante del escrito utilizado para convocar a indagatorias es que el juez plasmó los detalles del espionaje que sufrieron los opositores, los propios del gobierno de Cambiemos, y hasta la hermana de Macri, Florencia, y su pareja.En el documento el juez puso la lupa en la relación de los agentes, no sólo con la cúpula de la AFI sino con los funcionarios “dependientes de la presidencia de la nación” que estaba a cargo de Macri.En su declaración del pasado viernes vía Zoom, Melo rechazó las acusaciones en su contra, que implican desde la intervención para colocar una bomba en la puerta de la casa de un ex funcionario, seguimientos a Cristina Fernández de Kirchner y otros siete casos.Melo, además, admitió que todo lo que sí hizo en el marco del espionaje lo hizo porque existía cadena de mandos y una orden que suponía legal.Esta semana será el turno de declarar de tres agentes. Hoy le corresponde a Leandro Araque; mañana lo hará el Turco Jorge Sáez y el miércoles, Emiliano Matta.En tanto, el ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, deberá presentarse ante la Justicia el próximo 6 de octubre.