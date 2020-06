Espionaje ilegal: intervinieron el Servicio Penitenciario Federal

Jueves 11 de junio de 2020

El presidente Alberto Fernández reiteró su “enorme preocupación” ante el presunto espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri y anunció la decisión de intervenir el Servicio Penitenciario Federal.

“Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer” con las denuncias de presunto espionaje ilegal, dijo Fernández en declaraciones a Radio 10 y, en relación al Servicio Penitenciario Federal, anticipó: “Vamos a ocuparnos de intervenirlo y de que estas cosas nunca más ocurran”.

En ese marco, anticipó: “Vamos a designar a una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y, al mismo tiempo, va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal”.

Un rato más tarde, el presidente designó a María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza de 66 años, como interventora del Servicio Penitenciario Federal.

Fernández reiteró su “enorme preocupación” por la presuntas actividades de espionaje ilegal desplegadas durante el gobierno de Mauricio Macri, de acuerdo con la denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, a partir de evidencias encontradas en el organismo y presentadas ante la Justicia.

En este sentido, Alberto Fernández sostuvo: “Espero que la Justicia haga lo que tenga que hacer”.



Allanaron el penal de Ezeiza

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron distintos espacios del penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre políticos, periodistas, dirigentes sociales e, incluso, sobre ex funcionarios que estuvieron detenidos en esa cárcel.

El allanamiento lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y, según pudo confirmar Télam, también incluyó tareas de la Gendarmería, que se encargó del perímetro de la cárcel de Ezeiza.

La medida fue dispuesta después de que trascendiera que, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un grupo de ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se habrían dedicado a espiar dentro de la cárcel de Ezeiza.

El lunes, el canal de noticias C5N informó que personal ajeno al servicio penitenciario había ingresado al pabellón B del módulo 6 del penal de Ezeiza a realizar tareas de “limpieza”, lo que fue interpretado en el mundillo judicial como una eventual maniobra para ocultar prueba.

En ese penal estuvieron detenidos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y actual Procurador del Tesoro Carlos Zannini; el dirigente Luis D’Elía; y el ex funcionario Carlos Kirchner, primo del ex presidente.

Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (quien ayer se presentó como querellante); el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño; el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.