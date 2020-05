Espionaje ilegal: imputaron al ex presidente Mauricio Macri

Sábado 30 de mayo de 2020

El fiscal Jorge Di Lello imputó ayer penalmente al ex presidente Mauricio Macri en una causa que investiga el presunto espionaje ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en contra de 86 políticos, funcionarios, escritores periodistas y líderes sociales tanto oficialistas como opositores.

La denuncia dada a conocer ayer mantiene en reserva los nombres de dos agentes de inteligencia, pero desglosa la lista de imputados que encabezan Macri, el ex director de la AFI, Gustavo Arribas, la ex directora Silvia Majdalani y el ex jefe de Gabinete del organismo, Dario Alberto Biorci.

“La presente causa se inicia con la denuncia que realizara la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (...) la doctora Cristina Caamaño Iglesias Paiz, luego del hallazgo de un disco rígido en el marco de las tareas de relevamiento de información que obra en dicha Agencia”, señaló el dictamen del fiscal.

Agregó que en dicho disco se habrían encontrado rastros digitales que demuestran la conexión de dispositivos externos que almacenaban información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de Argentina.

El proceso para imputar penalmente al ex presidente, y que provocó un escándalo de inmediato, comenzó el pasado lunes, cuando Caamaño denunció el espionaje y destacó que se había cometido no sólo en contra de opositores, ya que, por ejemplo, se revisaron de manera ilegal los correos de Laura Alonso, la extitular de la Oficina Anticorrupción –que fue designada por Macri y que sigue siendo una de las defensoras más fervientes del pasado gobierno–, y del periodista macrista Luis Majul.

En el mismo caso se encuentran Mario Negri, líder de la bancada macrista en la Cámara de Diputados; y Nicolás Massot, quien ocupó ese cargo durante la gestión pasada. Aunque ambos tuvieron cortocircuitos con el ex presidente, nunca rompieron con el oficialismo.

Cuando asumió como presidente, Macri designó a su amigo personal, Gustavo Arribas, al frente de la AFI, a pesar de que no tenía experiencia alguna en el manejo de los servicios de inteligencia.

El propio ex presidente definió de manera polémica al exfuncionario en un libro biográfico. “Pensé: de todos mis amigos ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Tal vez sea uno de los mejores nombramientos que he hecho”.

Sin embargo, la gestión de Arribas estuvo marcada por la polémica, con frecuentes denuncias de espionaje ilegal, además de que la Policía de Brasil reveló que había cobrado 850 mil dólares de “propinas” por parte de Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato.

También quedó involucrado en la investigación internacional ‘Panama Papers’ sobre lavado de dinero y evasión fiscal, pero la Justicia argentina decidió cerrar ambas causas.