Espionaje ilegal: Cristina denunció a un alto miembro del gabinete de Macri

Miércoles 17 de junio de 2020

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió a la Justicia que se investigue una reunión entre el ex secretario general de la Presidencia de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, y un grupo de agentes de inteligencia involucrados en las maniobras de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

El escrito presentado por Beraldi aporta como novedad en la causa que se tramita en el juzgado de Lomas de Zamora el registro público de audiencias de Fernando De Andreis.

Según esos documentos disponibles en el sitio de la ONG Poder Ciudadano, el ex funcionario de Macri se reunió el 21 de enero de 2016 en la Casa Rosada con Javier Bustos y Jonatan Nievas, dos policías y supuestos espías imputados de participar en el espionaje ilegal de la AFI contra políticos opositores, empresarios y periodistas.

Pero al mismo tiempo surge de los documentos de acceso público que por la “coincidencia horaria”, en este encuentro también habría participado Rodrigo Simón, un “comisionado” de la Policía Metropolitana, que fue detenido en 2010 acusado de tenencia ilegal de armas y explosivos, en una investigación por narcotráfico.

El abogado de la vicepresidenta remarcó que es indispensable solicitar pruebas para investigar el ingreso de dos policías imputados en la causa y que formarían parte de la organización de espionaje ilegal.

“Ingresaron el 21 de enero de 2016 y tuvieron una reunión en la Secretaría General de la Presidencia, que se extendió por unas tres horas”, contó Beraldi.

Estas visitas a Fernando De Andreis a la Casa Rosada no habrían sido las únicas. Beraldi también aportó información al juzgado de Federico Villena -y pidió que se investigue- sobre reuniones entre los ex agentes de la AFI Leandro Araque, Jorge “el Turco” Sáez y Facundo Melo con la ex funcionaria encargada de Documentación Presidencial de la gestión anterior, Susana Martinengo, cuyo despacho estaba a pocos metros de la oficina de Mauricio Macri.

Por otra parte, el gobierno oficializó ayer una extensión de la intervención en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por otros seis meses y anunció que en los próximos días será enviado al Senado de la Nación el pliego para que la actual interventora, Cristina Caamaño, sea designada como directora del organismo.

En las últimas semanas, Caamaño denunció ante la Justicia el presunto espionaje ilegal llevado a cabo durante la gestión de Mauricio Macri y presentó ante la Justicia correos electrónicos que fueron intervenidos ilegalmente, y fichas de periodistas y organizaciones que se inscribieron para el G20 que se realizó en Argentina.



Vidal sería querellante

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal analiza presentarse como querellante en la causa, luego de que el juez Federico Villena le informara que su nombre estaba entre los presuntos espiados.

Así lo confirmaron a Télam fentes del entorno de la ex gobernadora de Juntos por el Cambio (JxC), quienes precisaron que el juez de Lomas “la llamó el jueves de la semana pasada, para comunicarle que estaba involucrada y que iba a ser citada”.

El magistrado quedó en enviarle la citación vía correo físico y electrónico, y Vidal aguarda que llegue “entre esta semana y la próxima”, según agregaron las fuentes.

Otra de las supuestas víctimas de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri es el actual secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien fue citado como testigo. El sindicalista se presentará hoy a las 11 ante el juez Villena.

El magistrado le mostrará al sindicalista las pruebas sobre el espionaje en su contra. El pasado lunes, el periodista Hugo Alconada Mon se presentó en el juzgado para declarar como víctima del seguimiento hecho por los agente de la AFI y dialogó por espacio de tres horas con el juez Federico Villena.