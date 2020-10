Espionaje a familiares del ARA San Juan, a Cámara Bicameral - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

La comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia convocó para mañana a una reunión plenaria de ese cuerpo, a fin de dar entrada a una denuncia por espionaje ilegal remitida por la abogada que representa a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.El encuentro había sido previsto inicialmente para el viernes pero debió suspenderse y fue pospuesto para mañana, según indicaron a Télam fuentes de la bicameral que preside el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos).“Es probable que se resuelva iniciar un sumario de investigación paralelo al que está llevando adelante la Justicia, habida cuenta de que además de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) puede haber estado involucrado otro organismo de la inteligencia militar”, señalaron desde el Frente de Todos.La bicameral también fijará fecha, a pedido de la Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, para una reunión plenaria de la comisión en la que la funcionaria dará cuenta de las tareas de reorganización y saneamiento de ese organismo, como así también de las diversas denuncias que se tramitan en distintos juzgados federales, que la Agencia presentó “por innumerables violaciones a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional”.Por último, se hará un resumen de las tareas que hasta el presente desplegó la sub-comisión que en su momento fue designada para investigar las supuestas tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.“Le exigirá al Sr. presidente que se ‘mantenga la búsqueda y les dé una respuesta contundente’ y le reprochará que desde el gobierno ‘saben algo y no se lo dicen’’’. Esta frase figura en un parte de inteligencia emitido el 3 de febrero de 2018 por la AFI y se refiere al planteo que haría la esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan días después ante Mauricio Macri”Además del seguimiento fotográfico a familiares y amigos de los submarinistas, hay partes de inteligencia en los que se detallan sus nombres y expresiones que utilizarían ante un encuentro con el ex presidente. Estos informes ya están en la justicia tras una denuncia de la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.Este parte que se emitió tres días antes del encuentro finaliza con la advertencia de que “entre todos los familiares intentarán ‘reprochar’ un desamparo por parte del sr. presidente ante los pedidos de que se presente personalmente en la base naval con más continuidad para contención de los mismos.Finalmente se destaca que los familiares se organizaron para decidirse en que ahondarán en una pregunta en general dirigida al Sr. presidente durante la entrevista que, según se pudo saber, sería ‘¿qué pasó con el submarino?’”.Desde el gobierno que encabeza Alberto Fernández sospechan que no solo hubo seguimiento, sino que también podría haber habido agentes de inteligencia infiltrados entre los familiares.