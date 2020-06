“Espero un buen resultado en interés de la Argentina”

Sábado 27 de junio de 2020

“Rezo por lo mejor, me preparo para lo peor”, dijo ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en relación con la negociación por la reestructuración de la deuda argentina.En una entrevista realizada por Reuters, la directiva volvió a dar signos de respaldo al país en su negocación con los acreedores privados y aseguró que el organismo está dispuesto a ayudar a la Argentina a diseñar un plan que le permita crecer y reducir los niveles de pobreza actuales.Si bien se espera que el gobierno argentino resuelva primero la deuda con acreedores privados para volver a negociar con el FMI, Georgieva aseguró que “la Argentina ya ha declarado que van a acudir al Fondo para un programa”, y aseveró que harán “todo lo posible para apoyar un programa de reformas económicas que sea bueno para el crecimiento, bueno para el sector privado, porque es el sector privado el que genera más de eso y los trabajos que el país necesita”.Georgieva consideró que un plan de ese tipo debería ser bueno también para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país.“La Argentina ha visto un aumento muy alto de la pobreza, y eso no es saludable para ninguna sociedad. Entonces, cuando llegue el momento, por supuesto, estaremos enfocados en hacer todo lo posible para apoyar estas aspiraciones de la gente de Argentina”, dijo la líder del organismo internacional.Respecto del avance de la negociación por la reestructuración de la deuda, Georgieva dijo: “Rezo por lo mejor, me preparo para lo peor. En este caso, rezo por lo mejor. Realmente espero que haya un buen resultado en interés de la Argentina, la región, la economía mundial en estos días, pero también en interés de los acreedores”. Además, en línea con la postura del ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que la deuda “no es sostenible”.El jueves, el presidente, Alberto Fernández, mantuvo una teleconferencia con Kristalina Georgieva y otros ocho presidentes de la región en la que manifestó que “resulta imprescindible examinar un nuevo marco general de reestructuración de deuda pública”, al tiempo que subrayó el “impacto fiscal” que tienen las medidas económicas de emergencia por la crisis sanitaria.