Domingo 26 de abril de 2020

Tras el estreno del documental ‘The Last Dance’, que narra la vida de Michael Jordan y de otros integrantes de aquellos legendarios Chicago Bulls haciendo foco en la temporada 1997/98, han surgido varias opiniones y algunas de personas involucradas en este fantástico relato. Una de ellas, quizás una de las más controvertidas, fue la del alero croata Toni Kukoc, jugador importante de ese equipo.“Espero que los próximos episodios sean más brillantes. O, por lo menos, que se vea la parte de celebración en vez de echar las culpas o preguntarse por qué no se ganaron 10 títulos. El mundo fue muy feliz cuando todo aquello ocurrió y no sépor qué hay gente a la que le molesta”, dijo en una entrevista con NBC.Además, Kukoc defendió a la figura del manager general de la franquicia en aquellos años, Jerry Krause, apuntado como el foco del problema entre el equipo y la dirigencia, fallecido en 2017, quien fue quien lo eligió en el Draft 1990 y el que lo forzó para que jugara en Chicago tres años después.