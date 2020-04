Sábado 4 de abril de 2020

Para agendar Hoy a las 20

Se emite nuevamente La Creciente en el canal Cine.ar. La cinta inauguró el ciclo ‘Jueves estreno’ del Incaa en cuarentena. También estará disponible gratuitamente hasta el 9 de abril en la plataforma Cine.ar Play

El recién llegado es aliado o enemigo. La tierra extraña es a la vez incierta promesa de mañana y catalizadora del destino.En esta fatalidad en tono gris, entre la tierra y el agua, se encuentran los personajes de La Creciente, película protagonizada por el misionero Cristian Salguero que estrenó el jueves en el canal Cine.ar y repite hoy a las 20, en el marco del programa de estrenos nacionales durante la emergencia sanitaria del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).La cinta dirigida por Franco González y Demián Santander está también disponible en la plataforma de streaming Cine.ar Play. El elenco se completa con Mercedes Burgos, Héctor Bordoni y Facundo Aquinos.Salguero es Matía, un joven que llega a una isla del Paraná huyendo quizás de su pasado. Ahí conoce a El Correntino (Bordoni), un capanga que lo emplea por menos que la comida pero le da refugio. La tarea es dura y el clima hostil. Arrear el ganado, cortar leña, pescar, faenar animales con la ayuda de otro peón (Aquinos) más experimentado.Sin embargo, su compañero desconfía: “no te saco la ficha”, le dice y en una charla de bar aconseja, “todo acá tiene dueño, no busques problemas”.En ese paisaje sin sol se abre una esperanza sombría, en mitad de la soledad y con el río acechando, el protagonista conoce a Gabi (Burgos), la mujer del mandamás que se muda con él. Así, las tensiones entre el foráneo y los locales crece -como el río- en una atmósfera opresiva, sin ley y casi sin palabras.La película que cosechó buenas críticas se mueve por el pulso de la violencia, instinto de supervivencia y encierro, lo demás es superfluo.Franco González, codirector, en entrevista con Télam explicó, “narrar desde un personaje marginal nos daba el tono con el que queríamos mostrar esa isla, lejos del romanticismo de la naturaleza que puede tener la cabeza promedio de una persona citadina”.Entre los personajes no hay confianza, sólo una necesidad mutua de supervivencia que irá creciendo en tensión hasta estallar de una manera muy natural, en un paraje sin ley ni Estado, donde los instintos más básicos del ser humano son los que reinan.“El Correntino no ayuda a nadie, todo el tiempo está pensando qué acción le va a dar cuál beneficio. Quisimos construir un universo narrativo donde no hubiera espacio para la solidaridad, sólo un par de escaramuzas afectivas, pero nada más. Armamos un ambiente hostil, ‘un claustro a cielo abierto’, donde la idea de sobrevivir prima sobre cualquier otro sentimiento. Pero recordemos que es una ficción, es un artefacto, no es la vida real de la gente de la isla”, reflexionó.También en el contexto de salas de cine cerradas por el aislamiento obligatorio y preventivo de coronavirus se proyectó el jueves Ni héroe ni traidor, de Nicolás Savignone. Las películas estarán disponibles gratis hasta el 9 de abril en la plataforma Cine.ar Play.