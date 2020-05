Esperanza por lo imposible

Lunes 18 de mayo de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Ser luz en tiempos difíciles. Con ese norte se venera a Santa Rita este año. Y así se subrayó en una nueva celebración atípica, ayer por la mañana, que se ofició sin público y que los fieles siguieron por radio, TV y redes sociales.Patrona de las causas imposibles, entre otras adjudicaciones, Margherita de Cascia no sólo es una de las santas más populares de la Iglesia Católica sino también de Misiones.Por eso, en este 2020 signado por la pandemia de coronavirus que azota al mundo, aunque no pueda ser alabada en multitudes, continúa guiando a las familias misioneras que depositan en ella su fe y esperanza.“Queremos pedirle y agradecerle porque en tantas situaciones ella intercede y quiero subrayar la fe de nuestro pueblo porque es impresionante la religiosidad popular que nuestra gente tiene en los barrios”, destacó el obispo de Posadas Juan Rubén Martínez durante la misa principal que se desarrolló a puertas cerradas en la parroquia de Santa Rita, del barrio homónimo.“Hay que valorizarlo mucho”, continuó sobre estas manifestaciones de la espiritualidad, “porque alguno no entiende y dice: ‘es una fe popular, no está en la Iglesia’...Pero no, la Iglesia dice que esta fe es parte y celebra el acercarse a pedir la intercesión de los santos”, agregó.En la misma línea resaltó que el padecimiento actual también está centrado en la falta de recursos económicos y no exclusivamente en los golpes a la salud. “Un tercio de la población mundial está sufriendo la pobreza por esta situación”, adujo enfocándose en el parate de la cuarentena y en especial, en los trabajos informales.En este marco, si bien entendió que revertir esta realidad no será tarea sencilla, arrojó luz y ensalzó la solidaridad de la sociedad.“Queremos pedir por la esperanza. Esto pasará y aunque pasarán tantas situaciones de fragilidad, las podemos revertir con solidaridad. Habrá maldades, pero hay solidaridad, hay buen corazón y ojalá que prime esto: la vida, la justicia, la solidaridad y el amor”, concluyó el párroco.Con Santa Rita seamos luz de Cristo en tiempos difíciles, reza el lema que acompaña los festejos de la efeméride de la santa este año. Y es que la oriunda de Italia, vivió una vida con fuertes pesares y oficia de ejemplo hasta estos días para mantenerse de pie frente al dolor, las injusticias y la muerte. Aunque la santa vivió en una época muy distinta a la actual (1381-1457), sus aflicciones cotidianas relacionadas con la violencia y la desgracia familiar aún se resignifican en el siglo XXI y la acercan más a sus fieles.Forzada a casarse a los 14 años con un cruel hombre, que terminó siendo asesinado por sus fechorías, recién pudo llevar la vida de consagración elegida, cuando perdió a sus dos hijos.“La vida triunfa sobre la muerte”, dijo Martínez y sostuvo que la fuerza de la fe, “nos sostiene en momentos difíciles, de enfermedad, situaciones de dolor, como a Santa Rita”.Por otra parte, en medio de una fiesta patronal que solía reunir a miles de fieles en el corazón de la capital misionera, el vacío de las calles se sintió y al tiempo que agradeció a los medios que transmitieron la misa en vivo, Martínez se mostró positivo con retomar algunas actividades.“Esperemos que dentro de poco podamos celebrar la misa, con los debidos recaudos” expresó, haciendo foco en la necesidad de los protocolos de seguridad sanitaria.En coincidencia, ayer el Papa Francisco se confesó dichoso de que en algunos países del mundo se hayan rehabilitado las misas y que en otros ‘se esté evaluando la posibilidad’. Consideró “un signo de esperanza y un regalo para toda la sociedad” el retorno gradual de las celebraciones de fe.A través de las pantallas, la confianza se mantiene y con una agenda más apretada que nunca, Santa Rita siempre atiende las súplicas de sus fieles que, recordando su efeméride (22 de mayo), le piden hoy la intercesión por esa causa dichosa, aunque parezca la más imposible de todas.