Esperan hace casi una década la construcción de un puente

Martes 3 de marzo de 2020

En San Pedro, alrededor de 25 familias deben atravesar el cauce de un arroyo en lugar de hacerlo por el camino. Esto se debe a que sobre el afluente hace más de diez años se construyó un precario puente de madera, que se encuentra deteriorado.El deplorable estado del puente pone en riesgo la vida de quienes lo utilizan. La situación genera inmensa preocupación entre los trabajadores que deben sacar su producción cruzando por el arroyo.El puente se encuentra sobre el arroyo Liso en colonia Plan Piloto, que se ubica a unos once kilómetros de la zona urbana de la Capital de la Araucaria. Las familias que hicieron llegar el reclamo, son productores de yerba mate y anhelan contar con un viaducto en buenas condiciones para extraer la materia prima; mínimamente cada productor cuenta con más de quince hectáreas de yerba mate, además de ser la única vía que utilizan los niños para llegar hasta el establecimiento educativo.Según los lugareños, hace más de ocho años, el puente no recibe reparaciones, tanto que, fueron los propios vecinos que por sus medios, cambiaron las tablas en varias oportunidades. Si bien el camino fue reparado recientemente por la Municipalidad de San Pedro, no reciben respuestas concretas sobre la construcción del nuevo puente, incluso presentaron notas en las cuales las familias firmaron para avalar el pedido, ante autoridades provinciales para que puedan atender la solicitud de los productores.El mayor inconveniente se registra durante los días de lluvia. Las familias se quedan aisladas por la creciente del arroyo. “El puente esta en pésimo estado, todo podrido, tenemos que sacar la producción cruzando por agua, pero si llueve ya no tenemos paso, es un problema que nos aqueja y genera impotencia porque pagamos nuestros impuestos y sin embargo no contamos con un puente como corresponde” indicó indignado Francisco Arnold, uno de los vecinos damnificados.Los vecinos expresaron que por parte del Ejecutivo Municipal existe la intención de solucionar el problema, sin embargo no cuentan con los recursos económicos.