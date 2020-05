España registró la menor cifra de muertes diarias por Covid-19 en dos meses

Lunes 18 de mayo de 2020 | 19:20hs.

España sumó este lunes 59 muertes por coronavirus (orthocoronavirinae), la cifra diaria más baja en dos meses, mientras los nuevos contagios se elevaron a 285, un nivel anterior al momento en que la enfermedad se disparó provocando uno de los peores brotes a nivel mundial.









Desde que comenzó la pandemia, la Covid-19 se cobró 27.709 vidas en el mencionado país y 231.606 personas se vieron afectadas por la enfermedad, según el último balance del Ministerio de Sanidad.





Por segundo día consecutivo, el número de fallecidos por covid-19 se sitúa por debajo del centenar. En las últimas 24 horas, se registraron 59 nuevas muertes, la cifra menor desde el 16 de marzo, cuando se notificaron 22 fallecimientos.







Por otro lado, el experto explicó que España volverá a cambiar el sistema para recopilar los datos y analizar la evolución de la pandemia, al cambiar las prioridades.

Simón indicó que, por ejemplo, la información de interés está más relacionada con las pruebas estándar PCR, ya que "ahora mismo todo el esfuerzo que se va a hacer es para detectar los casos activos y que puedan generar infecciones". Los test de anticuerpos, no obstante, se seguirán realizando, y los que den positivo requerirán también una prueba PCR.

Simón reiteró que más allá de que haber contraído la enfermedad produce un cierto grado de inmunidad, "no sabemos cuanto dura", aunque es algo que sucede con todas las enfermedades infecciosas.

Eso fue dos días después de que el gobierno español decretó por primera vez el estado de alarma y el confinamiento casi total de la población español ante el descontrol del brote de coronavirus.Por otro lado, el número casos positivos confirmados por pruebas estándar PCR también volvió a caer, con 285 contagios, frente a los 421 de la jornada previa. Se trata de la cifra más baja desde el 11 de marzo, cuando se registraron 373 contagios."La evolución es muy buena", remarcó Fernando Simón, el principal asesor del gobierno en la crisis del coronavirus, al valorar los últimos datos, que por primera vez se difunden al final de la tarde. Además, el experto señaló que "hace ya unos cuantos días en los que número de casos es suficientemente pequeño para pensar que la circulación del virus es más baja"."El objetivo ya no es saber el número total de casos sino detectar de manera precoz los casos donde aparezcan", señaló el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.Finalmente, el epidemiólogo de cabecera del gobierno del socialista Pedro Sánchez respaldó la propuesta de que la vacuna contra la Covid-19 sea un bien público, como propuso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la cumbre anula de la OMS."A mí me gustaría que todas las vacunas sean un bien público, no solo esta. Tenemos un sistema de salud en España que garantiza la vacunación a toda la población, eso no es así en todos los países", argumentó Simón.