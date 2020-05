España registró la cifra diaria más baja de muertos desde el inicio de la pandemia

Sábado 16 de mayo de 2020 | 12:10hs.

España registró 102 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, una caída significativa en la evolución de la pandemia por la que han muerto hasta el momento un total de 27.563 personas, mientras que el número de nuevos casos diario fue de 539, diez menos que ayer viernes. Se trata de la cifra diaria más baja desde el inicio de la crisis.La caída en el número de decesos es uno de los datos más destacados del balance de víctimas divulgado por el Ministerio de Sanidad este sábado, que destaca que la mayor parte de los nuevos contagios (123) ha tenido lugar en la región de Cataluña.La pandemia aumentó la pobreza en España poniendo en peligro algo tan básico como la adquisición de comida, lo que se refleja en el incremento del 30 % de las entregas que hace el Banco de Alimentos de Madrid, hasta llegar a niveles “que ni siquiera se vieron en la crisis del 2008”.Alrededor de 190.000 madrileños subsisten gracias a esta organización benéfica, frente a los 130.000 de finales de 2019, con productos distribuidos a través de 517 entidades solidarias, mientras otras 40 asociaciones aguardan para recibir su ayuda.“Se trabaja sin descanso porque el hambre no espera”, explica a EFE Mila Benito, directora de comunicación del Banco de Alimentos de Madrid, quien sostiene que la situación “es de necesidad muy extrema”, dejando estampas que hacía décadas que no se veían en esa región española.Según sus datos, uno de cada seis habitantes de la comunidad autónoma de Madrid estaban en 2019 en situación de pobreza, en mayor o menor grado. Lo peor es, añade, que esos ciudadanos han pasado, en su mayoría, al siguiente grupo de necesidad.En la actualidad son algo más de 700.000 las personas que están en situación de pobreza moderada (es decir, pueden pagar su alimentación, pero eso les impide abordar otros gastos primarios); medio millón de madrileños tienen pobreza severa, con menos de 355 euros mensuales por unidad de consumo; y 213.000 sufren privación material severa.Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las dificultades surgidas durante el confinamiento han provocado un incremento de los “nuevos pobres”, es decir, personas que trabajan pero que tienen ingresos tan bajos que no pueden llegar a final de mes, y que habitualmente optan por reducir la alimentación.También la tercera edad empieza a entrar en el circuito de la escasez, aunque moderada, debido a sus bajos ingresos y a haber perdido sus ahorros con motivo de la crisis de 2008, en la que muchos tuvieron que ayudar a sus familias.Asimismo, ha crecido la necesidad en los hogares monoparentales y los inmigrantes, dos colectivos que “lo están pasando muy mal”.