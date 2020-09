España quiere convencer a Luka Romero para que juegue en sus selecciones juveniles - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 21:30hs.

Hace algunos meses el nombre de Luka Romero se hizo conocido a nivel mundial por haberse convertido en el futbolista más joven en debutar en la Liga española a los 15 años y 219 días. El mediocampista ofensivo nació en México, sus padres son argentinos y vive en España desde los tres años. Tiene las tres nacionalidades y puede representar al seleccionado que él elija, por eso la AFA ya lo convocó para la sub 15 y ahora la Federación española quiere tentarlo para que se vista de rojo.Romero cumplirá 16 años en noviembre y sigue jugando en el Mallorca pese a que descendió a Segunda división en la última temporada. En los últimos días se fracturó el tabique nasal durante la pretemporada con su equipo.De acuerdo a la información que hoy publicó la televisión pública de las Islas Baleares, la Federación Española de Fútbol buscará convencer a Romero y su familia para que representen a los seleccionados juveniles españoles.Romero ya jugó para el seleccionado argentino en el torneo Sudamericano sub 15 del 2019 y en reiteradas entrevistas declaró que se siente “argentino” aunque no haya vivido en el país porque nació en México y vivió desde los tres años en Mallorca. Su padre, Diego Romero, es ex futbolista de Quilmes.“En lo posible quiero jugar para la Selección argentina”, dijo Luka hace un mes y medio, después de su debut en el Mallorca.Toda Pasión se comunicó con su papá Diego, quien destacó que hasta el momento nadie se comunicó para ofrecerle nada: “Vi la nota porque me la pasaron, pero no sabía nada. De momento, que yo sepa, no tenemos nada”.Luka Romero entró en la historia del fútbol español el 16 de junio pasado al debutar en Primera división con 15 años y 219 días. De esa manera se convirtió en el debutante más joven batiendo un record establecido en 1939.Con su presentación, Romero, señalado por algunos como el sucesor de Lionel Messi, le quitó a Francisco Bao Rodríguez, históricamente conocido como Sansón, su récord de hace más de 80 años, a partir de su debut en el Celta de Vigo el 31 de diciembre de 1939, cuando tenía 15 años y 255 días.Romero, nacido el 18 de noviembre de 2004, es hijo del exfutbolista argentino Diego Romero. Hizo su ingreso a los 82 minutos del partido que su equipo, Mallorca, perdió como visitante ante Real Madrid, por la fecha 31 de la Liga de España 2019/20.Cabe recordar que Romero ya hizo su debut en la Selección Argentina Sub 15 durante el Campeonato Sudamericano de la categoría disputado en 2019 en Paraguay. Su presentación fue el 26 de noviembre de ese año, frente a Chile, en un partido que el equipo nacional ganó por 6 a 0 y en el que él marcó el tercer tanto.