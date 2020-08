España: aseguran que el presidente de Barcelona está dispuesto a renunciar si Messi se queda - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 10:40hs.

La guerra está declarada. De un lado Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, y del otro Lionel Messi, el mayor ídolo en la historia del club que causó una implosión al anunciar su decisión de salir.En horas en que se define el modo en que La Pulga se iría para, posiblemente, iniciar un nuevo desafío en su vida deportiva en el Manchester City luego de convencerse que el desmoronamiento del Barcelona no se detendrá bajo la gestión de Bartomeu, el dirigente intentó por todos los medios convencer al argentino de permanecer en el club y ahora parece utilizar sus últimas armas en ese sentido.El medio más importante de Catalunya, TV3, aseguró que el presidente del club blaugrana evalúa renunciar a su cargo siempre y cuando Messi manifieste públicamente que él es el problema para su continuidad en el club y que, si Bartomeu se va, garantiza su estadía al menos hasta la finalización de su contrato vigente, en junio de 2021.En este contexto se espera que en las próximas horas haya una aparición pública del dirigente del Barcelona que, en caso de irse, también habría puesto la condición de que el resto de la Comisión Directiva se quede en el club hasta las próximas elecciones, pautadas para el 15 de marzo de 2021. La presión por conocer su palabra en el momento más álgido de la historia reciente del club es absoluta.Luis Suárez critica en Instagram a los que están hablando en su nombreEl delantero uruguayo Luis Suárez criticó en una historia de Instagram a los que están hablando en su nombre después de que Ronald Koeman le comunicara que no cuenta con él en el Barcelona. “Hay gente hablando en mi nombre o diciendo cosas de mí, cuando yo hace años que no tengo relación. Yo hablo cuando tengo que hablar por mí solo!!!”, dijo acompañado de la etiqueta #notodoesverdad. El tercer máximo goleador de la historia del Barcelona fue descartado por el técnico holandés 24 horas antes de que Leo Messi enviara un burofax al club expresando su deseo de irse.En los próximos días el delantero charrúa formalizará su salida del club después de llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato.La web de Messi multiplica por cinco sus visitas tras el anuncio de su adiósEl número de visitas a messi.com, la web oficial del delantero del Barcelona Lionel Messi, se multiplicó por cinco este martes por la tarde, después de que el astro argentino enviara un burofax al club catalán para pedir su carta de libertad y fichar por otro equipo.Según informó la agencia EFE de la empresa que analiza el tráfico de la web, esta quintuplicó sus visitas inmediatamente después de que saltara la noticia.Este incremento se explica porque los seguidores del 10 buscaban, en dicho portal, unas declaraciones de Messi o la confirmación oficial de que el jugador había decidido poner punto y final a casi veinte años como azulgrana.Y es que messi.com es el dominio utilizado por la empresa del futbolista para alojar todas las noticias, estadísticas, fotos, vídeos e interacciones del crack de Rosario en las redes sociales.