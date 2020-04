Escuelas especiales buscan estrategias en aislamiento

Martes 7 de abril de 2020

Las escuelas especiales se encuentran en plena búsqueda de distintos mecanismos de enseñanza y aprendizaje para llegar a sus alumnos durante la cuarentena, teniendo en cuenta la complicación que conlleva trabajar con niños que padecen discapacidad a través de las plataformas de internet.

“Cada maestra arma su grupo de padres a través de WhatsApp mediante actividades correspondientes a la etapa diagnóstica, la cual se basa en contenidos ya dados y con qué aprendizaje están incorporados, para que a partir de allí el maestro comience a planificar”, comenzó explicando a El Territorio Lorena Benítez, directora de la Escuela Especial 65 de El Alcázar.

Y detalló: “Para quienes no tienen WhatsApp se trata de que alguien cercano baje y se lo acerque, pero la gran mayoría no tiene conectividad y si la tiene es cuando tiene crédito”.

Por otra parte, Benítez comentó que los contenidos son tomados de la plataforma y adaptados, “también vendrán cuadernillos de la Nación para trabajar y adaptarlos. En nuestra modalidad es un poco más complejo ya que la mayor parte de nuestra población necesita una atención personalizada. Las docentes dan los contenidos y mediante videos muy simples y en poco tiempo una explicación que pueda entender su alumno o su familia”.

Según señalaron varios docentes que trabajan con niños con discapacidad, es mucho más complicado trabajar a distancia, ya que la mayoría necesita un apoyo constante para cada actividad y a los padres muchas veces les cuesta poder transmitirles la tarea.

Desde la Escuela Especial 12 de Montecarlo, la directora Viviana Arrúa afirmó: “Es complejo llegar a las familias, algunos docentes optaron por hacer cuadernillos y se pidió a las fuerzas de seguridad que les acerquen ese material, muchos no tienen teléfono, computadora o internet”.

A través del departamento de psicopedagogía de la escuela se está realizando un relevamiento de las principales dificultades que se tiene para llegar a los alumnos en esta época de cuarentena, trabajo que les servirá para buscar nuevas estrategias a futuro.

“Nos manejamos con audios por WhatsApp e imágenes. Trabajar con discapacidad es más complejo que una escuela común, algunas familias no tienen preparación, no completaron ni la primaria y no pueden ayudar al niño a hacer la actividad. También tenemos un Facebook donde vamos mostrando las tareas y las conclusiones de los chicos, estamos buscando la mejor manera de que puedan seguir adelante”, concluyó Arrúa.

Sin embargo, a pesar de las dificultades las familias de los niños -al igual que ellos- buscan adaptarse a los nuevos modos de aprender en época de aislamiento social.