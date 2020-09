Escuelas de adultos registran una caída de la matrícula de hasta el 50% - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020 | 04:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar





Cada alumno, una historia “Nuestra modalidad es distinta porque el adulto va a la escuela no por obligación sino porque quiere superarse y hoy se ven en un escenario tan competitivo que valoran la posibilidad de poder capacitarse”, describió Luis Capaia, director de enseñanza de las Epja.



En esa línea, precisó que abrieron lanzaron diversas acciones para no perder estudiantes, desde cuadernillos hasta apoyaturas: “Ellos no quieren perder el contacto con la escuela, pero entendemos que a veces se complica por la conectividad, porque muchos no tienen teléfono. Además, la gente que no terminó la primaria atravesó una situación económica en la vida que no fue la mejor.



Por eso además de venir por conocimientos, el adulto viene por otras necesidades, muchas veces afectivas.



Cada alumno tiene una historia particular, por eso el perfil del maestro para adultos también es diferente”. “Nos esforzamos en mantener la matrícula, pero la situación es más complicada en este ámbito de la educación”, resaltó.

La pandemia de Covid-19 trastocó la realidad de todos. Particularmente en el sistema educativo, las clases presenciales están suspendidas desde el 13 de marzo pasado y se desconoce cuándo podría volver la presencialidad.En ese sentido, y si bien se desplegaron diversas estrategias para que los alumnos no pierdan la continuidad pedagógica, los adultos que están en proceso de terminar la primaria o secundaria son uno de los sectores más perjudicados. En su gran mayoría pertenecen a sectores con escasa instrucción, trabajan de día y cursan de noche.Misiones tiene, según los últimos datos disponibles, 23.000 alumnos en la modalidad formal (85 escuelas) y 11.000 en las modalidades itinerantes (33 escuelas).“Estamos trabajando con la mitad de los alumnos porque muchos de ellos no cuentan con un teléfono o una computadora, porque la realidad de nuestra escuela es complicada, estamos en un barrio muy carenciado y muchos de nuestros alumnos nos dicen ‘señora, yo no tengo teléfono, tiene mi hijo’”, explicó a El Territorio Francisca Franco, directora de la Escuela 56 de Villa Cabello, que comenzó el 2020 con 319 matriculados.Por ese motivo desplegaron diversas estrategias para que los alumnos no pierdan contacto con el centro educativo, una de ellas es recorrer casa por casa las viviendas de los estudiantes y llevarles la tarea. “Preparamos todo y salimos a entregar los trabajos, los docentes me acompañan con toda la seguridad necesaria que pide Salud Pública y así estamos trabajando”, agregó la educadora.“La escuela de adultos es muy especial, hay gente muy grande, adultos que se están alfabetizando y no saben siquiera agarrar un lápiz y entonces les cuesta más, por eso creemos que a los alumnos que son del primer ciclo les va a costar aprobar las materias”, destacó.En coincidencia, María de los Ángeles Sánchez, directora de Educación para Jóvenes y Adultos (Epja) 1 de Posadas, plasmó que optaron por usar principalmente WhatsApp, una herramienta que la mayoría de los estudiantes y docentes manejaban con más facilidad.“Tenemos comunicación con el 50% de nuestra matrícula, porque priorizan el celular para el uso de los hijos antes que ellos. Pero hay un contacto semanal que nos permitirá, en el momento que se levante la pandemia, volver a juntarnos de nuevo”, dijo Sánchez.En las escuelas, además de la terminalidad de los ciclos obligatorios, se dictan talleres de Informática, Diseño Gráfico, Peluquería, Pintura, entre otros oficios que, al necesitar de prácticas presenciales, también vieron disminuido el número de alumnos que continúan.En San Pedro son 140 en la zona urbana y 45 en la zona rural los alumnos que sueñan con culminar el nivel medio mediante la modalidad Epja de la Escuela Normal 14, con una extensión en Colonia Terciados Paraíso.Sin dudas la pandemia del coronavirus representó un cambio en la rutina de los alumnos que deben dividir sus tiempos entre trabajo, familia y escuela. La adaptación al sistema remoto fue paulatina. Y mediante el constante acompañamiento de los profesores, el 94% de la matrícula mantuvo el vínculo pedagógico y en estas semanas trabajan para lograr reinsertar a quienes lo perdieron.La escuela para adultos significa una oportunidad única para aquellos que, por diferentes razones, no pudieron finalizar la secundaria.De esta forma, los meses de cuarentena representan esfuerzos duplicados, tanto para los docentes como los alumnos. En este caso, la continuidad del ciclo lectivo se adaptó a la realidad de cada estudiante, quienes cuentan con una plataforma institucional, grupos de WhatsApp y material impreso enviado por el Ministerio de Educación o formulados por los profesores.La matrícula escolar se compone por estudiantes de entre 18 y 62 años, para quienes seguir estudiando de forma remota tuvo complejidad e impactó a tres alumnos por curso. “Estamos trabajando con los preceptores para recuperarlos, por las distintas realidades de cada uno, esta modalidad a la que tenemos que adaptarnos les cuesta bastante. Tenemos un porcentaje de poco más del 5% de estudiantes que perdieron contacto. Pese a todo el trabajo y compromiso de los docentes, cuesta el tema de la virtualidad”, indicó el director Ernesto Añais.En Candelaria, Margarita Dziewa, directora del BOP 5, donde tienen un ciclo para adultos, comentó que en las últimas semanas comenzaron a recuperar alumnos. “Pero sí podríamos decir que un porcentaje del 20% dejó de comunicarse y estamos viendo la manera de que puedan retornar a las clases”, expresó.En Puerto Iguazú funcionan tres Epja que todos los años cuentan con buena matrícula, no obstante esta vez se vieron obligados a adaptarse a la modalidad virtual, lo que provocó que muchos abandonaran el ciclo lectivo. Esto se debió a que muchos no solamente debieron abocarse a estudiar y trabajar, sino que además debieron ayudar en la educación de sus hijos desde casa.“Pese a todo el esfuerzo notamos que nuestras matrículas se vieron afectadas notablemente, ya que el adulto tiene muchas más responsabilidades como trabajar, atender a sus hijos, nietos, tareas que son mucho más difíciles en esta época que nos aqueja”, explicó Susana Nelly Prieto, directora de la Epja 40.