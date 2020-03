Escuela en casa: tareas por WhatsApp, e-mail y la plataforma Guacurarí+

“Nos vamos a encontrar nuevamente”

Silvia Figueredo es una maestra especial que todos los días viaja desde Puerto Rico hasta la Escuela Especial 9 de San Ignacio para estar con sus alumnos.“Trabajo con chicos con discapacidad, mi grado está compuesto por chicos de patologías complejas y recién estamos en la primera semana de clases donde se prioriza, para mí, siempre, el contacto con el otro” relató. Y agregó: “Una gran ventaja es que todos tienen WhatsApp, aunque no todos leen y ven los mensajes, para empezar ingresé a la página propuesta por el Ministerio de Educación que nos sugirieron pero todas las actividades son muy complejas para ellos y, obviamente, tendré que adecuarlas a mis alumnos”.Silvia decidió ser docente cuando “ya era grande”. Tiene tres hijos: uno en la facultad y dos en plena adolescencia, su esposo es artesano.Es esta parte del relato la familia de Silvia empieza a ser protagonista también de la historia. “Con mis hijos como ayudantes empecé a filmarme y realizar las actividades que habíamos iniciado como el saludo, mostrando los gestos del saludo del capitán, del elefante, cerrar el ojo, aplaudir o tirar besos”, contó Silvia sobre su labor haciéndole frente a la situación. La otra actividad que hizo fue “cantarles con mi voz las canciones de nuestra rutina y mandárselas. También trabajar colaborativamente con los padres en la confección de juegos con los materiales que tiene en sus hogares para que no salgan”, compartió. A su vez les narra cuentos, hace personajes con títeres “para que me puedan seguir viendo y escuchando”.Los niños con los que trabaja Silvia diariamente no tienen autonomía para hacer las actividades, necesitan sí o sí del acompañamiento situado “es por eso que hoy más que nunca necesitamos del apoyo de su familia”.Sin dar el brazo a torcer, aseguró: “Creo que podemos hacer miles de actividades y por suerte en éste caso la tecnología nos brinda su apoyo pero no hay como el contacto físico, el abrazo de los niños y los besos que te llenan el alma”. A ésta altura la voz de Silvia se quebró, pero sigue para mandarles un mensaje: “No son vacaciones solamente son unos días en que nos vamos a ver y escuchar de otra forma, un poquito más lejos, pero luego de hacer las cosas correctamente nos vamos a encontrar nuevamente”.La emoción se hace evidente y Silvia decide cerrar la nota diciendo: “Te cuido, me cuido, nos cuidamos”.