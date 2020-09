Escriben la historia - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

“Es un triunfo para toda la provincia, para todo el deporte de Misiones. Es la primera vez en la historia del deporte de Misiones, no del básquet, del deporte de Misiones que un club va a participar en una competencia profesional de elite en Sudamérica”.El entrenador Leandro Hiriart se mostró muy feliz por la decisión de la Asociación de Clubes de básquet de darle a Oberá Tenis Club la plaza para la próxima Liga Sudamericana.El Celeste se hizo acreedor del boleto tras consagrarse campeón del Súper 4, realizado en el mes de febrero en la Capital del Monte.Tras la suspensión de la Liga Argentina, no se pudo conocer al otro aspirante a la plaza, siendo OTC el único campeón de este año y por lo tanto el equipo que jugará la Liga Sudamericana a disputarse en siguiente temporada.Esta situación es un hecho histórico,debido a que será la primera vez que un equipo deportivo misionero accede a una competencia internacional oficial. Inédito y para festejarlo, a pesar de la crisis sanitaria.“No es un dato menor. Suena fuerte y depende la acentuación que uno le dé, para ponerse contento o muy contento. Para mí no es solamente un logro deportivo. Es, muy por encima, un logro institucional”, expresó el entrenador celeste.Mientras espera al inicio de la pretemporada, Hiriart destacó el trabajo institucional que derivó en la clasificación a la Liga Sudamericana.“Cuando se genera una sinergia, de que lo deportivo va bien, porque tenés las condiciones para solamente pensar en hacer el trabajo y no en hacer otra cosa, en algún momento, a veces más tarde y otras más temprano como ahora, termina dando sus frutos. Esto es una noticia que pone en alto a la provincia de Misiones, no solamente a Oberá, y al deporte, no sólo al básquet”, analizó el rosarino.“Me parece un logro muy destacable, siendo a día de hoy el único equipo argentino clasificado oficialmente a un torneo internacional”, agregó el entrenador.Durante muchos meses se barajó la chance de la clasificación de OTC. Como campeón del Súper 4 y ante la falta de un ganador de la Liga Argentina, la lógica indicaba que debía quedarse con la plaza, pero la pandemia estiró la decisión.“Cuando los torneos se interrumpen de manera abrupta como ahora por la pandemia, cualquier decisión dirigencial puede generar un acto de justicia, como me parece que se dio ahora, o una injusticia y va a estar totalmente justificado, porque dentro de una competencia que no te define objetivamente las clasificaciones o un ascenso o un campeón, se tiene que resolver con algo que quedó inconcluso”, comentó Hiriart“Cualquier decisión hubiese sido un acto de justicia o injusticia, pero iba a estar justificado. Creo que lo que hizo la Asociación de Clubes, junto a Fiba Américas es un acto de justicia. Nosotros lo ganamos adentro de la cancha y en la temporada 2019/20 hubo solamente dos campeones, San Lorenzo y OTC. Me parece que merecíamos y merecemos estar oficialmente clasificados para una copa internacional”, ahondó.Para el final, Hiriart avisó que “no vamos a ir como una cenicienta”.“Si antes el objetivo era el ascenso, ahora hay un evento internacional, que tendremos que atender. No sólo vamos a ir a participar, vamos a ir a participar para ganar. Esto lo dejo claro, vamos a ir a ganar la competencia”, avisó.Por su parte, el presidente Sergio Feversani calificó a la clasificación como “es historia pura”.“Es un orgullo enorme, una responsabilidad tremenda, un logro que no esperábamos tan pronto”, agregó.“Nosotros nos hicimos cargo del club con otras intenciones y objetivos. Levantarlo, de ponerlo en pie, de mejorar los servicios, de que esté lleno de chicos como ahora, de que haya más socios como hemos sumado y pensamos que los logros deportivos llegarían con el tiempo, pero esto da más fuerza para seguir”, confesó.“Para el club y el deporte misionero es algo histórico, no sólo para el básquet. Somos el primer equipo de una actividad deportiva colectiva que clasifica a un torneo internacional oficial. Vamos a afrontarlo con toda la responsabilidad que se merece para dejar en alto el nombre del básquet misionero y argentino en este caso también”, cerró.