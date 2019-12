Escraches en Facebook: cayó otro sospechoso y es un policía

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 00:05hs.

La investigación contra la famosa cuenta de Facebook “Claudio Ángel Leiva”, dedicada a realizar escraches en las redes sociales, sumó una decena de nuevas denuncias y en la víspera derivó en la detención de un segundo sospechoso, el cual se trata, ni más ni menos, que de un efectivo policial.Las novedades fueron confirmadas a El Territorio por diversas fuentes consultadas, quienes detallaron que el nuevo detenido es un uniformado que ostenta el rango de suboficial y el cual fue aprehendido por sus propios camaradas en su lugar de trabajo.Tal como se publicó durante esta semana, la mencionada página de Facebook venía siendo investigada desde 2015, pero el primer golpe concreto pudo ser efectuado el martes a la tarde, cuando los especialistas de la Dirección Cibercrimen de la Policía lograron identificar datos precisos de la persona que podría administrar la cuenta.Así fue que los efectivos avanzaron hasta una vivienda de la chacra 19 de Posadas y concretaron la detención de un sospechoso, además del secuestro de diversos equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento masivo.En este contexto, mientras el sujeto permanecía tras las rejas y los profesionales peritaban los elementos incautados, en las distintas comisarías de Posadas comenzaban a presentarse más personas que enteradas del procedimiento se animaban a formular nuevas denuncias.De esta forma, se registraron al menos 10 presentaciones más, las cuales se suman ahora a la innumerable cantidad de denuncias que la cuenta había recibido durante todo este tiempo.Pero eso no fue todo, sino que a partir de la continuidad de la pesquisa los investigadores pudieron identificar a un segundo sospechoso, el cual para sorpresa -y no tanto- de todos se trataba de un integrante de la fuerza provincial.Las fuentes indicaron que lo que se trata de establecer ahora es si el uniformado también tenía acceso y control de las cuentas o solamente cumplía el rol de datero o informante para que su presunto cómplice haga las publicaciones.Al tratarse de un efectivo policial su situación podría tornarse un tanto más complicada, además de acarrearle severos problemas, ya que su accionar podría ser enmarcado dentro del incumplimiento de sus deberes como funcionario público, dado que además de la “deslealtad” hacia la propia fuerza, en los posteos muchas veces se publicaban datos sobre operativos, información delicada y que debería ser de estricta reserva.En este punto, las fuentes destacaron que el uniformado haya sido descubierto y detenido mediante una investigación de la propia Policía.Respecto al accionar de esta “asociación de escrachadores” como calificaron algunos voceros, también se investiga la posibilidad de que hayan cobrado montos de dinero por parte de personas que se sentían damnificadas por sus publicaciones para cesar con los posteos.Las denuncias en contra de la cuenta son en su mayoría por hechos de amenazas, calumnias y escraches agraviantes e intimidatorios, en tanto que las víctimas se tratan de uniformados de fuerza provincial, empleados municipales, funcionarios políticos y judiciales, entre otros.Las fuentes graficaron que de acuerdo a las denuncias analizadas las publicaciones en varias ocasiones derivaron en hechos de autolesiones o pérdidas de trabajo, por lo cual el daño generado va mucho más allá de la exposición virtual.Ante todo este panorama, los pesquisas recomendaron que toda persona que se haya sentido afectada por alguna publicación proveniente de esta cuenta, no dude en acercarse a cualquier dependencia policial para formalizar denuncias.