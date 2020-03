Escrachada por romper la cuarentena

Sábado 28 de marzo de 2020

En el día 13 de la cuarentena, tras regresar de Estados Unidos, Laurita Fernández fue acusada por sus vecinos de romper la cuarentena al dejar su domicilio y mudarse a lo de su novio, Nicolás Cabré.

Pese a que la situación existió, la actriz y bailarina fundamentó el importante motivo que la llevó a dejar el aislamiento, respetando meticulosamente las medidas sanitarias y legales que rigen actualmente en la Argentina, ante la pandemia de coronavirus.

“Buen día a todos, quiero contarles qué pasó para despejar dudas ya que entiendo que es un tema sensible. Tuve que abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio, justo abajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos, a varios vecinos, causándoles serios problemas, y empezó a inundarse el mío. Hacía tres días que estaba sin agua y, realmente, se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos. Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por el viaje y, si no tenía síntomas, que me mude. Y eso hice. Antes de irme, llamé al 911, vino la Policía, les expliqué lo que pasaba y les pedí que me digan qué medidas debía tomar antes de retirarme. Me dijeron que solicite el permiso para poder circular en la página del Gobierno de la Ciudad. Lo hice. Me lo aprobaron. Además, la administración del edificio hizo una carta dejando todo por escrito también. Con los recaudos necesarios, y sin tener contacto con nadie, me trasladé a la casa que especifiqué en el permiso solicitado. En resumen, tramité los papeles que se necesitaban y se lo comuniqué a las autoridades para que mi traslado se lo más responsable posible.

Cuando llegué al barrio, la Policía vino y volví a presentar los papeles (videos del estado de la casa, permisos, etc). Chequearon y vieron todo, por lo cual me pidieron que finalice ese día sin salir de casa, como obviamente hice. Comprendo el miedo y la preocupación de todos, en un momento así, y me incluyo. Y si alarmé o molesté a alguien, pido perdón. Insisto, entiendo la preocupación de todos por todos. Por eso quiero que sepan que mi cuarentena por el viaje está terminada, que estoy bien, sin síntomas, gracias a Dios, y siguiendo esta cuarentena que nos toca a todos en casa”.