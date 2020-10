Escasez de aceite y subas constantes en alimentos - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

El aceite vegetal para cocinar fue, en septiembre, uno de los alimentos con mayores subas. Y además de la alta cotización, comerciantes locales advirtieron que se registró escasez de algunas marcas y presentaciones.Según los comerciantes las fábricas estuvieron enviando menos productos y ante la escasez también la cotización fue creciendo de forma más evidente.Según relevó recientemente la consultora Focus Market, la papa (10,7%), el aceite (7,7%) y el azúcar (5,2%) fueron los alimentos que lideraron el mes pasado las subas de alimentos. En tanto hasta el momento los productos que más subieron en forma interanual fueron las legumbres secas (84%), las frutas (73%) y la yerba mate (72%).“El aceite venía subiendo como en una escalera, ahora se estabilizó igualmente. Notamos algunos faltantes, había algunas marcas que no se conseguían o al menos no había tanta disponibilidad como meses anteriores”, comentó Antonio Leiva, comerciante del rubro supermercado en Posadas.Sobre el producto, enfatizó que “hubo aumentos constantes, hoy la botella de 900 centímetros cúbicos cuesta unos 90 pesos y hay varias marcas que superan los 100 pesos”.Además del aceite, que muchas veces fue stockeado en momentos de aceleración de la inflación, se apuntó a subas frecuentes en la yerba mate y la salsa de tomate. “Hubo algunos faltantes también en enlatados de la marca Inca, en Arcor faltaron algunas galletitas, pero después se fueron reponiendo”, comentó Leiva.Agregó finalmente que hasta el momento “la devaluación que se viene sintiendo no está tocando directamente el precio de los alimentos. Es difícil explicarlo, pero por lo menos no se están viendo aumentos tan grandes”, comentó.Para Nelson Lukowski, también propietario de un supermercado la razón de la escasez de aceite es un menor abastecimiento de las fábricas por un precio que no les deja ganancias. “Una de las cuestiones principales que explica el faltante es que el precio que les fijó el gobierno no les sirve a las aceiteras. Incluso han creado el aceite oleico que se ve más ahora para poner un producto con un valor distinto al que les fijó el gobierno”, comentó.Y agregó: “No es que se note la falta, hay sólo envases chicos y principalmente pasa con el producto de girasol. Aceite mezcla se consigue porque no tiene un precio fijado”.Por otra parte observó con preocupación el fuerte aumento en las carnes.“El cerdo tuvo un fuerte aumento esta semana. Era un producto que ya venía atrasado, el porcentaje que se incrementó es bastante importante. La carne vacuna también subió esta semana y va a volver a subir la semana que viene. Lo que aducen es que subieron los granos y que China compró mucho cerdo y vacas”, comentó sobre las subas recibidas.