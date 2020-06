Escasa adhesión a la habilitación de bares y cafeterías en Iguazú

Domingo 7 de junio de 2020

Poco a poco van volviendo diferentes rubros comerciales bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Ayer fue el turno de los bares y cafeterías en Puerto Iguazú, aunque el panorama no fue muy alentador.Debido a la difícil situación económica que se vive y a la falta de turistas en la Ciudad de las Cataratas, hubo pocos negocios abiertos durante la primera jornada. Incluso, algunos propietarios se vieron obligados a cerrar definitivamente sus comercios durante el período de aislamiento.Otros, como en el caso de la cervecería y restó Holy, optaron por trabajar con el servicio de delivery de comidas, ya que la mayoría de su público es local. Después de casi tres meses, ayer volvieron a abrir sus puertas. “Recibimos consultas de nuestros clientes, vamos a trabajar con un sistema de turnos, la idea es que se respeten los horarios y poder dar el lugar a todos”, explicó Griselda Schneider, una de las propietarias, en diálogo con El Territorio.En referencia a la aplicación de los protocolos, Schneider sostuvo: “Muchas cosas que nos piden nosotros ya las teníamos, como las servilletas de papel, individuales de papel, siempre utilizamos alcohol porque es indispensable para fajinar la vajilla. Además, varios procedimientos dentro de la cocina que por una cuestión de higiene ya se aplicaban”. Y agregó: “Creo que lo que podría costarnos más es el trato con el cliente y hablar con el barbijo, porque los pedidos ya se tomaban por celular, ahora es sólo una cuestión de acostumbrarse a higienizarlo constantemente”.En el caso de Marcelo Tessia, propietario del bar El Loco Heraldo, contó que habían abierto el espacio en el verano. “Habíamos trabajado toda la vida con mi esposa en relación de dependencia y decidimos poner nuestro emprendimiento familiar, somos un bar de barrio, recién estábamos entrando al mercado y empezó el aislamiento”, relató.“El primer fin de semana no vamos a abrir porque debemos adecuarnos a las disposiciones sanitarias, sobre todo en lo que tiene que ver con el distanciamiento social, no me puedo dar el lujo de mantener cerrado el negocio, antes trabajábamos sólo desde las 18 a 2 de la madrugada, ahora vamos a abrir de 9 a 12 y ofreceremos otros servicios, como cafetería. Invertimos mucho y tenemos que empezar a trabajar sí o sí”, manifestó.En lo que respecta a cafeterías, solamente dos abrieron sus puertas en la primera jornada habilitada y ambas contaron con la presencia de sus fieles clientes que diariamente se acercaban a desayunar y leer los diarios.También se habilitó la apertura de actividades gastronómicas, bares y restaurantes en Puerto Libertad.Por otra parte, desde ayer los bares y restaurantes de Montecarlo están autorizados a trabajar de lunes a sábado en el horario de 8 a 12 y de 15 a 19, y los domingos de 8 a 12. Sin embargo, los propietarios manifestaron su disconformidad con el horario establecido, teniendo en cuenta que la clientela concurre a estos lugares después de las 20. La misma situación plantearon algunos propietarios de restaurantes. En este marco y dependiendo del avance de casos de Covid- 19 en la provincia, desde el Ejecutivo municipal evaluarán el funcionamiento de este rubro en los próximos días para flexibilizar horarios nocturnos en etapas.En tanto, en Jardín América los locales gastronómicos, bares y heladerías podrán abrir sus puertas desde las 7 a 22.