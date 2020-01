Escapada romántica de Abel Pintos

Lunes 13 de enero de 2020

Como parte de su gira de verano, Abel Pintos (35) se presentó en Punta del Este, donde viajó acompañado por su novia, Mora Calabrese (31). Hombre de bajísimo perfil, el cantante dio a conocer la relación recién el año pasado después de seis años juntos. El cantante y la empresaria chaqueña fueron captados por Ciudad ingresando al hotel en el que se alojan. Paciente, Mora esperó en el hall al artista, mientras se tomaba fotos con sus seguidores. En su primera aparición pública junto a Abel, la mujer apareció vestida con un look muy canchero de saco largo, minishort y botas. Tras darse a conocer que estaba en pareja, Abel admitió el romance y negó el rumor de boda que circulaba: “No me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas. Conozco bien las dos opciones que has dicho. Se han dicho, y a mí no me molestan porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar”, aseguró.