Escándalo entre Sol Pérez y Mónica Farro

Jueves 23 de enero de 2020

A cuatro días del escándalo que se desató en la obra Veinte Millones, que generó la suspensión de la segunda función del pasado viernes, Sol Pérez decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos en diálogo con Involucrados. Hasta el momento, sólo se había escuchado solamente la palabra de la otra parte, Mónica Farro. Antes de la pelea, Sol contó que la relación era nula con su compañera. “Yo me encerraba en el camarín y no salía a comer para no cruzármela porque ella tenía su camarín frente al mío. Lo juro por mi abuela, imaginate en la situación en la que estaba”, contó la actriz. “Ese día, Mónica Farro me dijo un montón de cosas, se levantó para pegarme. Yo puse la mano y le dije ‘pegame’. En ese momento pensé: ‘Si me pega, la tienen que echar’”.