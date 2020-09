Escándalo en la Unidad Penal de Eldorado por robo de mercadería - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Además, otros siete funcionarios más de la misma unidad fueron apartados y están ahora investigados por “cohecho”.





El grave antecedente del 2013 que aún no llegó a juicio

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

En los últimos años, sucesivas autoridades de la cárcel de Eldorado se vieron implicadas en una serie de denuncias por corrupción, aunque el caso más resonante se remonta al mes de abril de 2013, cuando fueron denunciados cuatro jefes.



Aquel fue un escándalo de proporciones que llegó a los medios nacionales, ya que incluía venta de drogas, celulares y armas dentro del penal; robo y reventa de alimentos destinados a los internos (como en el nuevo caso), salidas sin autorización y cobro de traslados, y hasta el ingreso de prostitutas para tener sexo con detenidos, previo pago a las autoridades carcelarias.



Tras sucesivos recursos, en 2017 el expediente fue elevado a juicio, pero hasta el momento no se concretó el debate oral.



Fueron imputados el alcaide inspector César Florentín Barberán, el alcaide inspector Edelmiro Javier Núñez, el alcalde principal Carlos Rubén Cabrera y el alcaide auxiliar Raúl Marcelo Meza.



Oportunamente, todos se opusieron a la elevación a debate dispuesta por la Fiscalía de Instrucción Dos de Eldorado. Sin embargo, a fines del 2016 la Sala II de la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio. Los camaristas José Alberto López y José Jacobo Mass rechazaron las apelaciones presentadas por los acusados.



En tanto, se ratificó la carátula de “abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (malversación de fondos)”.



A pesar del tiempo transcurrido, llamativamente el Tribunal Penal de Eldorado aún no fijó fecha de debate.



Modus operandi

En su momento también fue señalado el ahora alcaide mayor René Alfredo Ledesma (41), quien hasta la semana pasada se desempeñaba como director de la UP III y fue puesto en disponibilidad por la nueva denuncia.



Incluso, Ledesma y el sargento Hugo Flores fueron citados para declaración indagatoria, aunque finalmente no fueron imputados.



Si bien en principio las autoridades denunciadas fueron trasladadas a diversos destinos, como al Instituto de Formación y Capacitación Penitenciaria, al dictarse el procesamiento fueron puestos en disponibilidad.



Luego, ante la dilación del proceso, Núñez y Barberán se retiraron con el cargo de alcaides inspectores. Cabrera y Meza continúan en el SPP.



Con relación al último, una fuente judicial indicó que fue sobreseído por falta de mérito por vencimiento de plazos.



En tanto, con relación al nuevo escándalo, un vocero de la fuerza confirmó que la subdirectora -ahora denunciada y en disponibilidad-, alcaide principal Laura Soledad Valiente (38), siempre trabajó en la administración del penal, por lo que permitiría avanzar sobre un modus operandi que trascendió a los sucesos del 2013.



En aquella causa testificaron varios penitenciarios que también sufrieron presiones, amenazas y hasta agresiones físicas. En sede judicial consta la declaración de un oficial que denunció haber sido atacado por seis sujetos.



“Me dieron una paliza y me hincaron, pero gracias a Dios no fue grave. Me dijeron que me deje de joder, que me van hacer boleta”, aseguró.



Asimismo, opinó que “las sucesivas cúpulas del SPP no quisieron que la causa avance, porque cuando explote va salpicar arriba”.



