Sábado 28 de diciembre de 2019

Entre quienes acompañaron ayer a Cristina en su liberación estaba Gabriela Stefani, letrada e integrante de la Asociación Pensamiento Penal (APP), capítulo Misiones.En diálogo con este diario, Stefani contó el proceso que llevaron adelante para colaborar con la causa. “Nosotros cuando tomamos conocimiento del caso, en especial Indiana (por Guereño, la presidenta de APP), se empieza a trabajar. Conseguimos el expediente, lo analizamos para ver cuáles eran las irregularidades que tenía la causa y para ver si era factible la hipótesis de la inocencia y comprobamos que no había pruebas efectivas para tenerla privada de su libertad y con una condena a prisión perpetua. Entonces se elaboró un amicus curiae con un dictamen donde se explicita cuáles son los motivos por los cuales entendemos que tendría que ser absuelta”, explicó.Y continuó: “Cuando se encontró eso empezamos a trabajar y la amiga de Cristina también hizo un documental. Y se sumó más gente. Se consiguió el apoyo de Proyecto Inocencia. A todo esto se le trató de dar la mayor difusión en el país, en Misiones se trató de cuidar un poco para no tener problemas con la Justicia de Misiones”.Respecto a la resolución de la Corte, Stefani señaló que “es una sentencia que tiene fuertes críticas a la Justicia de Misiones y pone un poco en crisis el funcionamiento de la Justicia Penal en Misiones. La principal crítica es la falta del debido proceso, que no se tomó en cuenta la defensa de ella, el pedido de que se revea su causa, de que ella sostenía que era inocente, tanto ella como Rojas. Y por otro lado critica que cuando no hay pruebas fehacientes de que lo vinculen con el hecho, cuando no hay certeza de eso, tienen que aplicarse el beneficio de la duda. Eso tampoco se tomó en cuenta”.Al tiempo que agregó que “otra observación fuerte que le hace es que la Corte le ordenó al STJ que revea la sentencia y al rever no hicieron el análisis exhaustivo que tenían que haber hecho y dicen que a simple vista podían darse cuenta de que era una causa irregular”.Tanto Vázquez como Cecilia Rojas y Omar “Kolyno” Jara fueron condenados a perpetua en mayo de 2010, después de ocho jornadas de debate en el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado en ese momento en carácter de subrogantes por los magistrados Marcela Leiva, Fernando Verón y Raquel Zuetta, en tanto que en la fiscalía estuvo Liliana Picazo.El caso por el cual fueron juzgados fue el crimen de Ersélide Dávalos (79), una anciana del barrio El Palomar que fue asesinada a golpes y martillazos, aparentemente en el contexto de un hecho de inseguridad.Después de ello comenzó un largo camino de apelaciones en cuyas presentaciones se atacaba que el fallo se dio sin pruebas contra Cristina, además de otras irregularidades.A mediados de 2016, en tanto, la Corte ordenó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revea el fallo, pero tras el análisis realizado volvieron a confirmar la sentencia.Ahora, tras la resolución de la Corte, el único que continuará detenido será Jara, pero habrá que ver de qué forma actúa se defensa después de esto.Según indicaron fuentes consultadas por El Territorio, el expediente fue enviado desde Buenos Aires vía aérea y llegó al Tribunal Penal Uno en el transcurso de la mañana, lo cual agilizó la liberación de Cristina.La situación de Rojas, en tanto, es diferente ya que se encontraba alojada en el penal de Ezeiza, pero el mismo tribunal ayer envió un oficio por fax para que se formalice su liberación.