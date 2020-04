“Es una oportunidad de volver a lo esencial”

Domingo 12 de abril de 2020

Con la sede de Cáritas cerrada durante la cuarentena, la parroquia Sagrada Familia (Sáenz Peña 587) es el punto de recepción de alimentos y elementos de limpieza que serán destinado a ayudar a familias empobrecidas.



Domingo de Pascua conectados

El sacerdote Barros alentó a los creyentes a vivir la misa de Pascua desde los hogares. Se puede participar encendiendo una vela o armando un pequeño altar con una imagen de Cristo. “Hoy no podemos tener una misa todos juntos, pero no quiere decir que no estemos espiritualmente unidos en la comunión. Cada uno desde su hogar puede celebrar participando de la misa y también encendiendo una vela mientras dura la ceremonia”.



Hoy a las 11 el obispo de la Diócesis de Posadas, Juan Rúben Martínez, presidirá la Misa de Resurreción, que será transmitida en vivo por canal 12 y radio Tupambaé 105.9

Hoy a las 10, el sacerdote Gervacio Silva transmitirá en vivo por Facebook, la misa desde la Parroquia Jesús Misericordioso de Itaembé Miní. Desde Facebook/Parroquia Jesús Misericordioso. A las 11, misa en vivo por Canal 2.

Mensajes de reflexión para Semana Santa por el sacerdote Alberto Barros en Facebook/Cáritas Posadas.

El Vaticano transmitirá en vivo desde su página oficial -disponible también en YouTube- la Misa del Domingo de Resurrección a las 6 de la mañana de Argentina.

También, la Televisión Pública transmitirá en vivo la tradicional Misa y la bendición ‘Urbi et Orbi’, que tendrán este año una diferente connotación por las víctimas mortales de coronavirus​ en el mundo. A las 6 con repeticiones a las 8.30 y a las 10.

En YouTube, desde las 14, concierto de Andrea Bocelli desde la Catedral de Milán, en conmemoración de la Pascua.

Los cristianos celebran hoy la Pascua, que es la festividad de la resurrección de Cristo al tercer día de su crucifixión en Viernes Santo. En esta jornada llega a su fin la Semana Santa, tradición central de la Iglesia Católica, que en el marco de un mundo en cuarentena por la pandemia de Covid-19 se vivió de manera atípica. Con sacerdotes dando las misas en solitario en iglesias cerradas para los feligreses, que siguieron las ceremonias desde las pantallas en sus hogares.El sacerdote Alberto Barros, párroco de la Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana Posadas, en diálogo con El Territorio reflexionó sobre este tiempo especial para la Iglesia que transita en medio del aislamiento obligatorio y preventivo por coronavirus.“Nos ha tocado vivenciar una Semana Santa absolutamente inédita, distinta, que nadie hubiera imaginado hace poco tiempo. Se suspendieron en las iglesias todas las celebraciones públicas: no hay misas, casamientos, bautismos. Pero sí tratamos de mantener los templos abiertos, por si alguna persona requiere pedir por un enfermo”.“La Sagrada Familia está abierta por si alguien de camino a hacer compras quiere orar o quiere charlar conmigo, todo dentro de las normas sanitarias para este contexto de confinamiento social”, anunció.Aclaró que esta celebración inédita no la hace menos profunda.“Al contrario -dijo-, es una oportunidad desde la dificultad para vivir más profundamente la Pascua. Nos encontramos sin poder salir de las casas lo que nos da mayores posibilidades para la oración, para leer juntos un texto de la Palabra de Dios, para pensar mejor las cosas”.Puede ocurrir que el cimbronazo que plantea para todos esta situación de excepción abra una oportunidad de repensar cómo organizamos nuestra vida y a qué cosas damos prioridad, sostuvo Barros.“De golpe podemos darnos cuenta que por ahí estamos viviendo de manera muy superficial, atrapados en una sociedad materialista consumista, donde todo se compra y hay que tener para ser”, expresó y ejemplificó que en estas fechas, al igual que en Navidad, “solemos ver cómo corremos para conseguir alimentos y regalos y cosas. Hoy estamos más quietos y ojalá que podamos reflexionar sobre las cosas que como seres humanos estábamos perdiendo”.“El papa Francisco pidió que escuchemos el clamor de la tierra, el clamor de los pobres. Cómo es llamativo que ahora que una gran parte de la humanidad esta en cuarentena, parecería que la naturaleza empieza a vivir de vuelta, y caemos en la cuenta de hasta qué punto estábamos dañando a nuestro mundo por un enriquecimiento alocado de unos pocos y pobreza para muchos, muchísimos”.Para Barros el contexto epidemiológico actual genera un gran replanteo a nivel personal, social y de los líderes mundiales.“Tengamos fe en que esta situación pasará y nos dejará un aprendizaje -no sin dolor- de que podemos volver a lo esencial, es decir a las cosas que realmente importan: la vida, el amor, la verdad, la solidaridad, escuchar el clamor de los pobres, atender a los últimos, a los ancianos”.“Sabemos que la avaricia está presente y que nadie sabe qué va a pasar el día después de que esta situación por el coronavirus termine, pero tengamos esperanza en que saldremos más fortalecidos y con un modo de vida más sano y justo, tengamos esperanza”.Refirió, sin embargo, que esta manera de vivenciar la Semana Santa tiene también nostalgia por no poder estar cerca y participar de una misa todos juntos.Aunque evidenció que “las iglesias con originalidad y según cada comunidad se organizaron para vivir la Semana Santa sobre todo utilizando los medios de comunicación y las redes sociales. De esta manera, todos podemos vivir las misas desde la televisión, radio y en internet se puede acceder a cualquier misa del mundo”.“Entonces, pedimos a la gente que viva las celebraciones desde sus casas por los medios de comunicación y que tengan la certeza también de que cada casa puede ser un templo. Como nos dijo Jesús, ‘donde dos o tres se reúnan a rezar, yo estoy ahí’”, ponderó.La parroquia Sagrada Familia, ubicada en avenida Sáenz Peña 587, permanece abierta en los horarios habituales para recibir a quienes requieren ayuda espiritual y para recibir donaciones de alimentos no perecederos y elementos de limpieza.Barros contó que en su parroquia no se hacen misas para transmitirlas por redes sociales, pero sí subió sus mensajes para cada jornada en el Facebook de Cáritas Posadas y recomendó seguir el cronograma del Obispado con misas en vivo.“En la parroquia, que trabajamos mucho con Cáritas, nos decidimos por dedicar todo el tiempo a la cuestión social, la caridad y solidaridad. Porque es cierto que esta cuarentena es muy necesaria para cuidar la salud de todos, pero también tiene una contracara y es que muchas familias que viven al día no están pudiendo poner el plato en la mesa. Estamos tratando de ayudar a esas familias que en esta Semana Santa, en este Viernes Santo han vivido como nunca la cruz y la pasión con el sufrimiento de no tener el alimento”, señaló.Y finalizó: “El Estado está buscando llegar a estas familias vulnerables, hay familias que tienen un salario social, pero es real que no se llega a todos. Desde Cáritas entendemos que lo que nosotros podemos hacer tampoco es suficiente, pero lo hacemos por la fe y damos gracias a la generosidad de la gente que se acerca permanentemente a la iglesia a ayudar con mercaderías”.