“Es un buen acuerdo docente, por ser integral” - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones , Miguel Sedoff, indicó que el acuerdo logrado con el sector docente apunta a “una cuestión integral y no solamente pensando en el básico”. Consideró que entre quienes siguen con más reclamo salarial, “hay una especie de enamoramiento del básico, como si aumentar 12.800 pesos al básico resolviera el salario docente”.El ministro indicó que si se tomara en cuenta “la misma presentación del cálculo que hacen los autoconvocados y si se establecieran esos 12.800 pesos, el sueldo inicial sería menor a los 25.000 pesos y hasta menor a lo establecido obligatoriamente como piso en el país”. El acuerdo de esta semana elevó el piso salarial de 25.000 a 27.500 pesos, a cobrar a partir del 1 de septiembre.Para evitar que ello suceda, indicó que debió hacerse un trabajo de ingeniería, de ver punto por punto e ir articulando una escala salarial que beneficiara a los que menos ganan. “Si ciegamente se aplicara el aumento de 12.800 y va al básico, vamos a subirles a todos pero no se logrará el efecto buscado que es beneficiar a los de más abajo”. Insistió el funcionario que si se aplicara sin ningún tipo de criterio los de hasta 6 años de antigüedad no cobrarían un peso de aumento.Por ello, afirmó: “Lo que hicimos fue subirles a todos y darles de arranque una mejora a los de más abajo. Además, esto representa la continuidad de la paritarias de febrero, que si sumamos y anualizamos llega a un 43 por ciento de aumento para el básico”, recordó.El ministro de Educación añadió que el acuerdo actual es parte del proceso de convenio salarial y se apunta a reforzar el salario de los que menos ingresos tienen. Por eso, pidió a los docentes a verificar personalmente los aumentos, en sus liquidaciones.Además, recordó que en la mesa paritaria los gremios que tienen personería jurídica son los únicos que pueden avanzar en este tipo de acuerdo, respetando la institucionalidad tal como ratificó en un nuevo fallo la Corte Suprema. Indicó que “el diálogo es el camino y que los propios gremios reconocieron que este aumento y la sumatoria del 43 por ciento, es buen acuerdo”.