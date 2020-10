“Es muy incierto el futuro”, dijo El Mono, de Kapanga - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

“Ahora estoy mucho más tranquilo. En las anteriores, estuve con muchos nervios. Fue todo nuevo, pero creo que ahora somos viejos en el streaming”, le contó el Mono de Kapanga a La Viola sobre esta nueva modalidad. La banda se prepara para una nueva experiencia, el 24 de octubre, donde repasará gran parte de su carrera.La experiencia llamada Kapanga Night Show no es un recital más. Con un formato de programa televisivo, con la conducción del Pollo Cerviño, la banda repasa su carrera y se somete a distintas interacciones con el público. “Estamos armando la lista con temas que queremos tocar y disfrutar. En esta oportunidad, va a estar Piti Fernández de invitado”, adelantó.Pero el Mono siente que falta algo importante en los recitales vía streaming y que es difícil de reemplazar: el público. “Cuando terminamos de tocar en el Cosquín Rock o en el anterior ‘night show’, me puse contento por un lado y triste por el otro. Fue muy importante la posibilidad de volver a trabajar, pero me faltaba la gente. Cuando terminamos, me subí al auto para volver a casa me agarró una angustia tremenda”, resaltó.El calor humano que se siente en un concierto de rock es muy importante. El cruzar una mirada con un fan es parte de la interacción. Puede ser similar a un conductor de televisión que mira una cámara y se imagina a la audiencia. Ahora, soy público de streaming desde la comodidad del sillón de mi casa, en pantuflas, pero la verdad que es otra cosa. En estos meses de pandemia, todos nos replanteamos la vida. Cómo éramos y lo que vendrá.Extraño mucho subir al micro. El salir a la ruta junto a los chicos y ver el amanecer o atardecer. Maravillarme con los paisajes. Extraño todo. Cuando estás de gira, tenés ganas de estar en tu hogar. Ahora, es todo lo contrario. Los músicos suelen decir que extrañan su cama o el baño. En mi caso, es al revés. En los hoteles, son mejores. Cuando estoy en casa, tengo que limpiar, cocinar, cuidar de un hijo y hacer actividad de persona de riesgo. Después de estar 25 años de gira, me lo tomé como un parate obligado o vacaciones. Al segundo, mes ya caminaba por las paredes.Los más optimistas dicen que no, que no va a ser lo mismo. Yo fui público, ahora al único que voy parado es al nuestro. Cuando llegas a los 50, querés sentarte. La mayoría de los chicos que van a nuestros conciertos tiene entre 20 y 40 años y no quiere verlo desde su casa, quiere la previa, todo lo que se genera antes del recital. El público lo toma como una celebración. Hay muchos que viajan varios kilómetros para ver a una banda. Hace un esfuerzo económico y físico impresionante. Se banca la lluvia, el calor o el frío.¿Volveremos? Es tan incierto el futuro. Todavía estoy esperando que alguien hable de las personas que trabajamos en los espectáculos. El virus no tiene fecha de vencimiento y no podemos programar sobre cosas inciertas. Nadie te llama para tocar. Creo que todos vamos a volver con hambre de escenario. No sé si será una normalidad como la que conocíamos. El abrazo será un lujo. Una muestra de cariño no tiene valor económico. Hoy cada abrazo y beso cuesta un millón de dólares.