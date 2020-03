"Es muy importante que no compartamos el mate", indicaron desde el Inym

Viernes 13 de marzo de 2020 | 18:15hs.

Para contener la propagación del coronavirus en el país, entre otras medidas, el Ministerio de Salud recomendó disminuir la socialización del mate.





En ese sentido, desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) solicitan a la población no compartir el mate, la bombilla y el termo.





"Hoy atravesamos una situación sanitaria muy especial que requiere ciertos cuidados en la manipulación de los utensilios que usamos para cocinar y alimentarnos. El mate, no es la excepción, y así como no hay que compartir los cubiertos o los vasos, es muy importante que no compartamos el mate", consignaron a través de un comunicado.







Desde el instituto buscan concientizar a la población que "el mate cebado debe ser consumido de forma individual, y que los utensilios (mate, bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso".





"El mate tiene el significado de compartir, pero en este caso, compartamos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a los otros y mantengamos la ronda, pero cada uno con su mate, bombilla y termo", indicaron.