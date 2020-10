“Es justo que el raleo valga y sea un ingreso del productor” - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) Juan José Szychowski, opinó que tener un precio mínimo del raleo (cortes de forestaciones de pocos años) beneficiará a muchos pequeños productores agropecuarios de la provincia. Explicó que muchas veces los agricultores deben dejar sin destino los cortes de raleo porque los precios que les ofrecen son sumamente bajos.“Es justo que el raleo valga algo y sea un ingreso más para los productores. Las plantaciones a veces son de seis o siete años y no se venden porque se ofrecen muy poco por ellas”, comentó.Szychowski aclaró que además de presidente del Inym es también productor yerbatero y agropecuario y por ello reconoce el valor de los cultivos. “Toda producción que se cuide debe tener un valor, no está bien que el raleo quede apilado porque no se paga lo mínimo que vale. Creo que muchos pequeños productores se beneficiarían de poder tener un ingreso por esa producción que se cuida”, consideró.En tanto sumados a las declaraciones de Szychowsky otros productores habían reclamando por el bajo valor de las forestaciones que venían siendo abandonadas como actividad. Así pedían, que como progresivamente la madera iba creciendo en valor, también tenga un valor en alza la producción de raleo como primer producto que puede comercializarse de las forestaciones.Por otra parte el gobierno provincial oficializó el jueves los precios de los productos forestales determinados por el Instituto Forestal Provincial (Infopro). La entidad había determinado los precios locales de chip y raleo, algo inédito hasta el momento.De esta manera, el costo de raleo en pie por tonelada se fijó en 571 pesos mientras que aplicando el valor de rentabilidad específica, del orden del 5 por ciento, quedaría el precio en 599,55 pesos. Así también, el costo del producto puesto en fábrica por tonelada es de 1.581 pesos, lo que aplicando la rentabilidad queda en 1.609,95 pesos. En lo que respecta a los chips aserradero sobre camión, el costo se determinó en 1.886,95 pesos, lo que -agregando la rentabilidad del 5 por ciento- queda en un precio de 1.981,29.El Infopro se creó este año y tiempo después, se conformó el órgano asesor, integrado por delegados de la Facultad de Ciencias Forestales, el Colegio de Ingenieros Forestales, el Ministerio de Industria y la Subsecretaría de Comercio e Integración.