“Es irrisoria la actual coparticipación federal con la provincia de Misiones”

Domingo 8 de marzo de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Pasado mañana, martes 10, Oscar Herrera Ahuad cumplirá los primeros tres meses de gestión como gobernador de Misiones. A raíz de la crisis desatada en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, se debieron realizar desde la Provincia diversas acciones para mitigar el impacto y proteger a los sectores más vulnerables, además del sector comercial y productivo. En el inicio del nuevo ciclo de Meta Data (emitido por Somos Misiones), el mandatario en entrevista exclusiva fue consultado sobre los proyectos destinados al sector de la producción, sobre lo que representará el inicio del ciclo lectivo mañana en Misiones, sobre los recursos limitados que llegan a la tierra colorada y los recientes pedidos planteados al Poder Judicial, solicitando ayuda para proteger a los colonos y sus producciones.



Se reunió con los jueces del Superior Tribunal de Justicia para hablar sobre la cuestión de seguridad rural, robo de yerba mate, ganado. ¿Qué les planteó?

Lo primero que planteo a la Justicia es una interacción constante con la sociedad. El tema del robo de la yerba mate en Misiones, no puede estar desatendido de ninguna esfera del gobierno, ni del Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Entonces, pido a la Justicia que nos ayude para determinar la cadena donde se origina todo y generar un proceso serio de investigación. Les pedí que nos ayuden si hay otro delito en la chacra misionera y en delito ambiental. Hemos hablado también de toda aquella acción y delito de la integridad de género, que me preocupa mucho.



El lunes arranca el ciclo lectivo, ¿con qué expectativas?

Primero debo reconocer la coherencia de la mesa de diálogo en las paritarias. Y, agradecer a los diferentes gremios que nuclean a los educadores en Misiones por el diálogo maduro y equilibrado. Esto permitió allanar el camino para que los chicos y docentes puedan estar en clase desde el lunes (por mañana). Misiones va a cumplir 17 años interrumpidos de inicio de clases y está garantizado por la mesa de trabajo de paritarias en la provincia. Hemos acercado y compatibilizado los números con los de Nación y estamos abiertos al diálogo. Es el primer cierre, es la primera provincia que dio incremento salarial en febrero y estamos cursando el mes de marzo y va a haber otro incremento salarial para Misiones. Es muy importante el esfuerzo que hacemos y no solamente en materia salarial, porque en la mesa de trabajo hoy ya no solamente discutimos plata, sino también modalidad educativa, infraestructura, calidad de servicios. Eso me parece muy importante en el despegue de este año lectivo, que en la divergencia, podamos encontrar un punto de acuerdo.



¿Cómo está Misiones en cuanto a la percepción de la coparticipación federal?

En materia de coparticipación federal, recién hablaba con Mercedes Marcó del Pont (titular de la Afip) y le comentaba que somos la octava economía de argentina y que recibimos la coparticipación por la economía número 18. Algunos diputados opositores dicen que cobramos más que el año pasado, pero siempre por debajo de la inflación. La coparticipación federal no es generosa, es irrisoria con la provincia de Misiones. No es una provincia que se vale en exclusividad de la coparticipación federal para afrontar los gastos corrientes. Si tomamos hoy decisiones de adelantar el fondo de incentivo docente, de pagar garantías sociales, decimos que son con fondos provinciales. Por otro lado, pudimos hacer con la Dirección General de Rentas un plan de moratoria, de flexibilización y esa recaudación se mantiene estable, hemos crecido algunos puntos. En este tiempo, seguimos con una administración eficiente. Somos una de las provincias con menor volumen de empleados públicos de la Argentina y sin deuda, eso es una fortaleza. Debemos trabajar justamente un poco más en materia de sueldos de los empleados públicos y lo estamos haciendo.



¿Qué sabe respecto a la falta de designación en cargos nacionales en Misiones?

No solamente se da en Misiones, también en otras provincias. Esperemos que sea para bien tomarse el tiempo de cotejar los nombres, como decimos en el campo, para que no le erremos el vizcachazo (fallar en la intención) a los que ponemos, por ahí pasa la cuestión. Pero hoy ya llegó el tiempo de las definiciones. La Entidad Binacional Yacyretá necesita su interlocutor argentino y también las otras dependencias, como Migraciones, Aduanas, pasos internacionales... nos preocupa. No creo que pase por que se estén digitando cuestiones en Buenos Aires, sino por una cuestión de organización, a fin de poner a las personas idóneas en cada cargo.

Una pata importante en la provincia es la producción. ¿Cómo piensa encararla en su gestión?

Con respecto al agro y la producción, primero estamos trabajando fuerte para que logremos el precio de la yerba mate. Está muy difícil y complicado. Tuve la oportunidad de hablar con el ministro (de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis) Basterra, para pedirle que si llega a laudo, que sea el que más les convenga a todos en la cadena productiva. También estamos trabajando en la apertura de nuevos mercados, consolidando los que ya están como Siria, Líbano, Estados Unidos, Chile, y buscando otros mercados. Con miras al Mundial de Qatar 2022, queremos entrar con la yerba mate buscando otros mercados.

Además estoy en comunicación con las autoridades que están discutiendo el precio del tabaco. Ello sin descuidar el trabajo que venimos haciendo en los diferentes gremios para tratar de optimizar los recursos y que los planes operativos, lleguen a los productores.



¿Cómo se encuentra el sector forestoindustrial?

Esta semana estaremos llamando a la primera mesa de concertación en lo que hace a los programas forestales. Es para comenzar a desplegar las diferentes actividades que tenemos como programa de incentivo industrial. La ampliación del uso de la madera estamos trabajando con Arquitectura de la Provincia para que podamos hacer un programa de 35 a 40 de recambio anual de aulas satélites que son de madera durante este primer año.



¿Cómo está la Nación en el cumplimiento de los planes forestales? ¿Y qué propone para los agricultores?

Estamos reclamando a la Nación que actualice el pago de los planes forestales. Es una deuda importante con nuestros productores. En cuanto a la agricultura familiar, el agro y la producción a pequeña escala, conseguimos financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) a través del Programa de Inserción Económica de los Productos Familiares del Norte (Procanor) de cerca de un millón de euros. Es para programas productivos para pequeña agricultura familiar.



¿Cómo avanza el proyecto del plan ganadero?

El plan ganadero es muy ambicioso en la zona Sur. Estamos acompañando a las diferentes asociaciones ganaderas de la provincia. Hoy ya tenemos la asociación de Libertador General San Martín, hemos potenciado a la de San Vicente, la de Andresito y se consolida cada año, la posibilidad de una muy buena genética. Además, con la Biofábrica se avanza para la producción de semillas amigable con la naturaleza.